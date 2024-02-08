Украинские хакеры "взломали" российскую программу для управления дронами - ГУР

Киберспециалисты ГУР МО Украины осуществили очередную успешную операцию против российских оккупантов и сломали российскую программу управления дронами. Об этом сообщает пресс-служба украинской разведки, передает УНН.

Детали

В ведомстве рассказали, что по состоянию на 8 февраля 2024 года враг жалуется на массовый сбой программы управления дронами.

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В ГУР МО объясняют, что россияне устанавливают эти программы для перепрошивки беспилотников марки DJI под нужды ведения боевых действий. В частности программное обеспечение позволяет вражеским операторам:

настраивать пульты управления и создавать новые;

захватывать видео и передавать картинку на командный пункт;



управлять дроном с компьютера (не через пульт).



Кроме того, через веб-серверы указанный российский проект перепрошивки дронов обеспечивает функционирование системы "свой-чужой"

По предварительным данным, в результате кибератаки ГУР МО Украины серверы перестали работать, поэтому все программное обеспечение распознается как "чужое" и отказывает рашистам в доступе. Без доступа к серверам, а следовательно - к системе, управление беспилотниками с пультов, вероятно, невозможно - резюмировали в ГУР МО.

В разведке добавили, что сейчас оккупанты пытаются всячески решить проблему, в том числе и путем перехода в ручной режим управления

Напомним,

Украинские киберспециалисты уничтожили ИТ-инфраструктуру российской компании IPL Consulting, которая предоставляла информационные системы российским военно-промышленным предприятиям.

Это нанесло значительный ущерб и нарушило работу десятков ключевых российских оборонных компаний.