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Українські хакери "зламали" компанію IPL Consulting, яка працювала на російську оборонну промисловість

Українські хакери "зламали" компанію IPL Consulting, яка працювала на російську оборонну промисловість

Київ • УНН

 • 70309 перегляди

Українські кіберфахівці знищили ІТ-інфраструктуру російської компанії IPL Consulting, яка надавала інформаційні системи російським військово-промисловим підприємствам. Це завдало значної шкоди і порушило роботу десятків ключових російських оборонних компаній.

Українські кіберфахівці завдали чергового потужного удару по рф та знищили ІТ-інфраструктуру компанії IPL Consulting. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН

Деталі 

У ГУР наголошують, що компанія IPL Consulting спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у російській промисловості.

Компанія презентувала себе як одне з найбільш сучасних російських підприємств, яке надавало допомогу у впровадженні інформаційних систем до установ, що займаються проєктуванням, виробництвом автомобільних та авіаційних компонентів, важким машинобудуванням, виробництвом обладнання та приладів, зокрема в інтересах російського оборонно-промислового комплексу.

Помста за Київстар почалася: українські хакери знищили IT-інфраструктуру "Росводоканалу"20.12.23, 22:07 • 45299 переглядiв

Руйнівну атаку проти IPL Consulting здійснили фахівці ГУР, які проникли до внутрішньої мережі компанії та знищили всю її ІТ-інфраструктуру розміром понад 60 терабайт, десятки серверів і баз даних

- резюмували у розвідці.

Доповнення

Вартість втраченого росією цифрового масиву даних підраховується. В умовах санкційного тиску проти росії, що триває, завдані збитки для ворога — вкрай болючі.

Крім того, постраждають десятки компаній рф, які працюють на "оборонку" держави-агресора

Нагадаємо

Хакери угрупування Blackjack, які, ймовірно, мають відношення до СБУ, "зламали" російське держпідприємство, яке будує військові об’єкти по всій території рф. 

Володимир Омельченко

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