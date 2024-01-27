Украинские хакеры "взломали" компанию IPL Consulting, которая работала на российскую оборонную промышленность

Украинские киберспециалисты нанесли очередной мощный удар по рф и уничтожили ИТ-инфраструктуру компании IPL Consulting. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

Детали

В ГУР отмечают, что компания IPL Consulting специализировалась на внедрении информационных систем в российской промышленности.

Компания представила себя как одно из наиболее современных российских предприятий, которое оказывало помощь во внедрении информационных систем в учреждения, занимающиеся проектированием, производством автомобильных и авиационных компонентов, тяжелым машиностроением, производством оборудования и приборов, в том числе в интересах российского оборонно-промышленного комплекса.

Месть за Киевстар началась: украинские хакеры уничтожили IT-инфраструктуру "Росводоканала"

Разрушительную атаку против IPL Consulting осуществили специалисты ГУР, которые проникли во внутреннюю сеть компании и уничтожили всю ее ИТ-инфраструктуру размером более 60 терабайт, десятки серверов и баз данных - резюмировали в разведке.

Дополнение

Стоимость утраченного Россией цифрового массива данных подсчитывается. В условиях продолжающегося санкционного давления против России нанесенный ущерб для врага - крайне болезненный.

Кроме того, пострадают десятки компаний рф, которые работают на "оборонку" государства-агрессора

Напомним

Хакеры группировки Blackjack, которые, вероятно, имеют отношение к СБУ, "взломали" российское госпредприятие, которое строит военные объекты по всей территории рф.