Месть за Киевстар началась: украинские хакеры уничтожили IT-инфраструктуру "Росводоканала"

Украинские хакеры, которые могут иметь отношение к СБУ, уничтожили IT-инфраструктуру "Росводоканала". Об этом УНН сообщил источник и отметил, что это "начало мести за Киевстар".

Детали

По словам собеседника УНН, хакеры группировки Blackjack, вероятно, при поддержке киберспециалистов СБУ осуществили мощную кибероперацию и уничтожили IT-инфраструктуру "Росводоканала".

"Во время атаки они зашифровали более 6 тысяч компьютеров и удалили более 50 ТБ данных: внутренний документооборот, корпоративную почту, сервисы киберзащиты, резервные копии и тому подобное. Сейчас работа "Росводоканала" заблокирована", - сообщил собеседник УНН.

По информации источников, СБУ уже анализирует 1,5 ТБ скачанных данных "Росводоканала" - крупнейшей российской частной компании, которая обеспечивала водоснабжением 7 млн потребителей.

Напомним,

12 декабря на сеть мобильного оператора "Киевстар" (Kyivstar) совершили мощную хакерскую атаку, ставшую причиной технического сбоя.

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