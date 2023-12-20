Месть за Киевстар началась: украинские хакеры уничтожили IT-инфраструктуру "Росводоканала"
Киев • УНН
Украинские хакеры, возможно связанные с СБУ, совершили кибератаку на "Росводоканал", зашифровав более 6 000 компьютеров и удалив 50 ТБ данных.
Украинские хакеры, которые могут иметь отношение к СБУ, уничтожили IT-инфраструктуру "Росводоканала". Об этом УНН сообщил источник и отметил, что это "начало мести за Киевстар".
Детали
По словам собеседника УНН, хакеры группировки Blackjack, вероятно, при поддержке киберспециалистов СБУ осуществили мощную кибероперацию и уничтожили IT-инфраструктуру "Росводоканала".
"Во время атаки они зашифровали более 6 тысяч компьютеров и удалили более 50 ТБ данных: внутренний документооборот, корпоративную почту, сервисы киберзащиты, резервные копии и тому подобное. Сейчас работа "Росводоканала" заблокирована", - сообщил собеседник УНН.
По информации источников, СБУ уже анализирует 1,5 ТБ скачанных данных "Росводоканала" - крупнейшей российской частной компании, которая обеспечивала водоснабжением 7 млн потребителей.
Напомним,
12 декабря на сеть мобильного оператора "Киевстар" (Kyivstar) совершили мощную хакерскую атаку, ставшую причиной технического сбоя.
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Месть за Киевстар началась: украинские хакеры уничтожили IT-инфраструктуру "Росводоканала"
Украинские хакеры, возможно связанные с СБУ, совершили кибератаку на "Росводоканал", зашифровав более 6 000 компьютеров и удалив 50 ТБ данных.
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