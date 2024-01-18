Арсенали озброєння, штаби та казарми: українські хакери викрали техдокументацію на 500 об’єктів міноборони рф

Хакери угрупування Blackjack, які, ймовірно, мають відношення до СБУ, "зламали" російське держпідприємство, яке будує військові об’єкти по всій території рф. Про це УНН повідомили власні джерела.

Українські кібервоїни викачали понад 1,2 ТБ даних "Головного військово-будівельного управління по спеціальним об’єктам". Це понад 500 (!) паспортiв військових об’єктів міноборони рф: арсенали озброєння, майданчики зенітно-ракетних комплексів, штаби, казарми, в т.ч. розташовані на захоплених ворогом територіях України та інша технічно-проектна документація - повідомили співрозмовники УНН.

Також відомо, що хакери "знесли" 7 серверів та зашифрували понад 150 комп’ютерів співробітників установи.

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"Фактично російські спецбудівники залишились без усього масиву даних та резервних копій інформації. Тепер будувати нові об’єкти доведеться по пам’яті", - повідомили співрозмовники УНН.