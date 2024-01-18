Арсеналы вооружения, штабы и казармы: украинские хакеры похитили техдокументацию на 500 объектов минобороны РФ

Хакеры группировки Blackjack, которые, вероятно, имеют отношение к СБУ, "взломали" российское госпредприятие, которое строит военные объекты по всей территории рф. Об этом УНН сообщили собственные источники.

Украинские кибервоины скачали более 1,2 ТБ данных "Главного военно-строительного управления по специальным объектам". Это более 500 (!) паспортов военных объектов минобороны рф: арсеналы вооружения, площадки зенитно-ракетных комплексов, штабы, казармы, в т.ч. расположенные на захваченных врагом территориях Украины и другая технически-проектная документация - сообщили собеседники УНН.

Также известно, что хакеры "снесли" 7 серверов и зашифровали более 150 компьютеров сотрудников учреждения.

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"Фактически российские спецстроители остались без всего массива данных и резервных копий информации. Теперь строить новые объекты придется по памяти", - сообщили собеседники УНН.