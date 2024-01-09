Месть за Киевстар продолжается: хакеры взломали московского интернет-провайдера -источник
Киев • УНН
Хакеры Blackjack, вероятно, связанные с СБУ, уничтожили 20 ТБ данных московского оператора M9com, что повлекло перебои в работе; они также осуществили утечку 10 ГБ данных.
Хакеры группировки Blackjack, которые, вероятно, имеют отношение к СБУ, взломали московского интернет-провайдера "М9ком" и снесли его серверы. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.
Речь идет о 20 ТБ удаленных данных: официальный сайт компании, сайты филиалов, почтовый сервер, сервисы киберзащиты и т.д. Как следствие - часть жителей москвы осталась без интернета и ТВ
По словам источников, еще - кибервоины выгрузили более 10 Гб данных с почтового сервера и клиентских баз компании, которые выложили для исследования всеми желающими (открывать через TOR)
"Хакеры заявили, что "М9ком" - это одна из разминочных атак перед реальным бада-бумом, который будет серьезной местью за Киевстар", - добавил собеседник.
Дополнение
Ранее сообщалось, что украинские хакеры, которые могут иметь отношение к СБУ, уничтожили IT-инфраструктуру "Росводоканала".
Месть за Киевстар продолжается: хакеры взломали московского интернет-провайдера -источник
Хакеры Blackjack, вероятно, связанные с СБУ, уничтожили 20 ТБ данных московского оператора M9com, что повлекло перебои в работе; они также осуществили утечку 10 ГБ данных.
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