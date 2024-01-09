Помста за Київстар триває: хакери зламали московського інтернет-провайдера –джерело

Хакери угрупування Blackjack, які, ймовірно, мають відношення до СБУ, зламали московського інтернет-провайдера "М9ком" й позносили його сервери. Про це журналісту УНН повідомили власні джерела.

Йдеться про 20 ТБ видалених даних: офіційний сайт компанії, сайти філіалів, поштовий сервер, сервіси кіберзахисту і т.д. Як наслідок - частина жителів москви залишилася без інтернету та ТБ - повідомив співрозмовник.

За словами джерел, ще - кібервоїни вивантажили більше 10 Гб даних з поштового серверу та клієнтських баз компанії, які виклали для дослідження всіма бажаючими (відкривати через TOR)

"Хакери заявили, що "М9ком" - це одна з розминочних атак перед реальним бада-бумом, який буде серйозною помстою за Київстар", - додав співрозмовник.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що українські хакери, що можуть мати відношення до СБУ, знищили IT-інфраструктуру "Росводоканалу".