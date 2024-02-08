Українські хакери "зламали" російську програму для управління дронами - ГУР
Київ • УНН
Українські кіберфахівці зламали російську програму управління безпілотниками, позбавивши ворога можливості налаштовувати, контролювати та оновлювати безпілотники.
Кіберфахівці ГУР МО України здійснили чергову успішну операцію проти російських окупантів та зламали російську програму керування дронами. Про це повідомляє пресслужба української розвідки, передає УНН.
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У відомстві розповіли, що станом на 8 лютого 2024 року ворог скаржиться на масовий збій програми керування дронами.
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В ГУР МО пояснюють, що росіяни встановлюють ці програми для перепрошивки безпілотників марки DJI під потреби ведення бойових дій. Зокрема програмне забезпечення дозволяє ворожим операторам:
- налаштовувати пульти управління та створювати нові;
- ● захоплювати відео та передавати картинку на командний пункт;
- ● керувати дроном з комп’ютера (не через пульт).
Окрім того, через веб-сервери вказаний російський проект перепрошивки дронів забезпечує функціонування системи "свій-чужий"
За попередніми даними, внаслідок кібератаки ГУР МО України сервери перестали працювати, тож усе програмне забезпечення розпізнається як "чуже" і відмовляє рашистам у доступі. Без доступу до серверів, а отже ― до системи, керування безпілотниками з пультів, ймовірно, неможливе
У розвідці додали, що наразі окупанти намагаються всіляко вирішити проблему, зокрема й шляхом переходу в ручний режим управління
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