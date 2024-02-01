Соединенные Штаты заявляют, что предотвратили масштабную кибератаку, к которой причастен Китай

Власти США объявили о нейтрализации сети киберпиратов Volt Typhoon, которая, по утверждению Вашингтона, нацелилась на гражданскую инфраструктуру страны, и имеет причастность к Китаю. Об этом передает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Чиновники США особенно обеспокоены интересом Пекина к проникновению в сети критической инфраструктуры США, - по словам чиновников Соединенных Штатов, это является непревзойденным вызовом для кибербезопасности страны. За прошедшие сутки по словам американских чиновников было предотвращено чрезвычайно опасную хакерскую операцию, к которой предположительно имеет отношение Китай. Указывается про использование сотен зараженных роутеров, которые использовались для скрытой атаки на американские и союзные сети критической инфраструктуры.

Это мир, в котором большой кризис на полпланеты может поставить под угрозу жизнь американцев у себя дома из-за разрушения наших трубопроводов, разрыва наших телекоммуникаций, загрязнения наших водных объектов, разрушения наших транспортных средств - и все это для того, чтобы спровоцировать панику и хаос в обществе и подорвать нашу способность мобилизовать военную мощь и гражданскую волю - сказала Джен Истерли, директор Агентства кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США, во время выступления в Конгрессе в среду, посвященном киберугрозам со стороны Китая.

По ее словам, обнаруженная активность, которую сейчас приписывают Китаю, "скорее всего, является лишь верхушкой айсберга".

В среду, 31 января, директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй и другие высокопоставленные сотрудники службы безопасности выступили с резкими предупреждениями об угрозе, которую представляют кибервторжения Китая в сети критической инфраструктуры США во время показаний перед Специальным комитетом Коммунистической партии Китая.

Китайские хакеры занимают позиции в американской инфраструктуре, готовясь нанести хаос и нанести реальный ущерб американским гражданам и сообществам, если или когда Китай решит, что пришло время нанести удар - сказал Рэй.

Хотя официальные лица не уточнили, на какие именно объекты критической инфраструктуры направлена кампания по выводу из строя маршрутизаторов, о которой стало известно в среду, Рэй заявил, что китайские хакеры недавно были замечены в атаках на "наши водоочистные сооружения, электросети, нефтепроводы и газопроводы, транспортные системы".

Напомним,

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