Сполучені Штати заявляють, що запобігли масштабній кібератаці, до якої причетний Китай

Влада США оголосила про нейтралізацію мережі кіберпіратів Volt Typhoon, яка, за твердженням Вашингтона, націлилася на цивільну інфраструктуру країни, та має причетність до Китаю. Про це передає УНН із посиланням на The Wall Street Journal.

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Чиновники США особливо занепокоєні інтересом Пекіна до проникнення у мережі критичної інфраструктури США, - за словами посадовців Сполучених Штатів, це є неперевершеним викликом для кібербезпеки країни. Минулої доби за словами американських урядовців було відвернуто надзвичайно небезпечну хакерську операцію, до якої імовірно має відношення Китай. Вказується про використання сотень заражених роутерів, які використовувалися для прихованої атаки на американські та союзні мережі критичної інфраструктури.

Це світ, в якому велика криза на півпланети може поставити під загрозу життя американців у себе вдома через руйнування наших трубопроводів, розрив наших телекомунікацій, забруднення наших водних об'єктів, руйнування наших транспортних засобів - і все це для того, щоб спровокувати паніку і хаос у суспільстві і підірвати нашу здатність мобілізувати військову міць і громадянську волю - сказала Джен Істерлі, директор Агентства кібербезпеки і безпеки інфраструктури США, під час виступу в Конгресі в середу, присвяченому кіберзагрозам з боку Китаю.

За її словами, виявлена активність, яку наразі приписують Китаю, "швидше за все, є лише верхівкою айсберга".

У середу, 31 січня, директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей та інші високопоставлені співробітники служби безпеки виступили з різкими попередженнями щодо загрози, яку становлять кібервторгнення Китаю в мережі критичної інфраструктури США під час свідчень перед Спеціальним комітетом Комуністичної партії Китаю.

Китайські хакери займають позиції в американській інфраструктурі, готуючись завдати хаосу та завдати реальної шкоди американським громадянам і спільнотам, якщо або коли Китай вирішить, що настав час завдати удару - сказав Рей.

Хоча офіційні особи не уточнили, на які саме об'єкти критичної інфраструктури спрямована кампанія з виведення з ладу маршрутизаторів, про яку стало відомо в середу, Рей заявив, що китайські хакери нещодавно були помічені в атаках на "наші водоочисні споруди, електромережі, нафтопроводи і газопроводи, транспортні системи".

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