Сполучені Штати заявляють, що запобігли масштабній кібератаці, до якої причетний Китай

ukenru
29 березня, 19:41 • 45214 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 100187 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 116930 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 118413 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 234342 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 157333 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147937 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133569 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121750 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112903 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.3 м/с
84 %
748 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

29 березня, 18:53 • 32494 перегляди
Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

29 березня, 19:12 • 33871 перегляди
Армія рф завдала низку ударів по Харкову, є постраждалі - ОВА

Армія рф завдала низку ударів по Харкову, є постраждалі - ОВА

29 березня, 19:21 • 26744 перегляди
Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

29 березня, 19:25 • 32681 перегляди
На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

29 березня, 19:53 • 25174 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 234342 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 386213 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 441234 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449575 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358969 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 116930 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130903 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125086 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 99108 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108107 перегляди
Актуальне
Сполучені Штати заявляють, що запобігли масштабній кібератаці, до якої причетний Китай

Сполучені Штати заявляють, що запобігли масштабній кібератаці, до якої причетний Китай

Київ • УНН

 • 31544 перегляди

Уряд США стверджує, що запобіг масштабній кібератаці за участю Китаю, нейтралізувавши мережу Volt Typhoon, яка нібито була націлена на цивільну інфраструктуру США і мала зв'язки з Китаєм.

Влада США оголосила про нейтралізацію мережі кіберпіратів Volt Typhoon, яка, за твердженням Вашингтона, націлилася на цивільну інфраструктуру країни, та має причетність до Китаю. Про це передає УНН із посиланням на The Wall Street Journal.

Деталі

Чиновники США особливо занепокоєні інтересом Пекіна до проникнення у мережі критичної інфраструктури США, - за словами посадовців Сполучених Штатів, це є неперевершеним викликом для кібербезпеки країни. Минулої доби за словами американських урядовців було відвернуто надзвичайно небезпечну хакерську операцію, до якої імовірно має відношення Китай. Вказується про використання сотень заражених роутерів, які використовувалися для прихованої атаки на американські та союзні мережі критичної інфраструктури.

Це світ, в якому велика криза на півпланети може поставити під загрозу життя американців у себе вдома через руйнування наших трубопроводів, розрив наших телекомунікацій, забруднення наших водних об'єктів, руйнування наших транспортних засобів - і все це для того, щоб спровокувати паніку і хаос у суспільстві і підірвати нашу здатність мобілізувати військову міць і громадянську волю

 - сказала Джен Істерлі, директор Агентства кібербезпеки і безпеки інфраструктури США, під час виступу в Конгресі в середу, присвяченому кіберзагрозам з боку Китаю.

За її словами, виявлена активність, яку наразі приписують Китаю, "швидше за все, є лише верхівкою айсберга".

У середу, 31 січня, директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей та інші високопоставлені співробітники служби безпеки виступили з різкими попередженнями щодо загрози, яку становлять кібервторгнення Китаю в мережі критичної інфраструктури США під час свідчень перед Спеціальним комітетом Комуністичної партії Китаю.

Китайські хакери займають позиції в американській інфраструктурі, готуючись завдати хаосу та завдати реальної шкоди американським громадянам і спільнотам, якщо або коли Китай вирішить, що настав час завдати удару

- сказав Рей.

Хоча офіційні особи не уточнили, на які саме об'єкти критичної інфраструктури спрямована кампанія з виведення з ладу маршрутизаторів, про яку стало відомо в середу, Рей заявив, що китайські хакери нещодавно були помічені в атаках на "наші водоочисні споруди, електромережі, нафтопроводи і газопроводи, транспортні системи".

Нагадаємо

Китай закупив чіп-обладнання на майже рекордні 40 млрд дол. для обходу обмежень США

У китаї вважають, що у разі перемоги Трампа на виборах у США, Тайвань перетвориться на розмінну монету і США відмовляться від обіцянок захищати острів від потенційного військового нападу з боку Китая.

Спікер Палати представників США сказав, що законопроект про кордон і допомогу Україні "ймовірно" розділять - ЗМІ01.02.24, 09:39 • 32940 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини СвітуТехнології
palata-predstavnykiv-spoluchenykh-shtativ-amerykyПалата представників Сполучених Штатів Америки
federalne-biuro-rozsliduvanФедеральне бюро розслідувань
konhres-spoluchenykh-shtativКонгрес Сполучених Штатів
vashynhton-okruh-kolumbiiaВашингтон
pekinПекін
donald-trampДональд Трамп
taivanТайвань
kytaiКитай
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,097.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,834.28