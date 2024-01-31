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Китай заявляє, що Трамп може покинути Тайвань, якщо переможе на виборах у США

Китай заявляє, що Трамп може покинути Тайвань, якщо переможе на виборах у США

Київ • УНН

 • 19506 перегляди

У китаї вважають, що у разі перемоги Трампа на виборах у США, Тайвань перетвориться на розмінну монету і США відмовляться від обіцянок захищати острів від потенційного військового нападу з боку Китая.

Китайський чиновник заявив, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США може призвести до того, що США покинуть Тайвань. Про це УНН пише з посиланням на Bloomberg.

На регулярному брифінгу для преси речнику офісу в Пекіні, який займається питаннями, пов'язаними з островом, Чену Біньхуа поставили питання, пов'язане з інтерв'ю Трампа. У ньому Трамп уникнув прямої відповіді на запитання про те, чи буде він як президент захищати Тайвань, якщо Китай нападе на нього.

США завжди будуть захищати в першу чергу Америку, і Тайвань в будь-який момент може перетворитися з шахової фігури на відкинуту

- прокоментував Чень Біньхуа.

Відповідаючи на запитання Bloomberg про висловлювання Чена, речник кампанії Трампа послався на коментарі, які він зробив, будучи президентом, і в яких визнав, що Китай є загрозою безпеці.

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Bloomberg зазначає, що Китай часто говорить про те, що США не є надійним партнером для Тайваню. Ця лінія спрямована на те, щоб підірвати впевненість острова в тому, що він зможе протистояти можливому китайському вторгненню. Китай пообіцяв, що колись візьме під свій острів з 23-мільйонним населенням, навіть за допомогою сили, якщо це буде потрібно.

Контекст

США традиційно дотримуються політики стратегічної невизначеності, визнаючи історичні претензії Китаю на суверенітет над Тайванем, підтримуючи при цьому лише неофіційні відносини з Тайбеєм і обіцяючи оборонну допомогу. Тим не менш, президент Джо Байден неодноразово заявляв, що США будуть захищати Тайвань, якщо він зазнає нападу.

Вашингтон є головним військовим прихильником Тайбея, і наприкінці 2022 року він санкціонував продаж зброї Тайваню на суму до 10 мільярдів доларів протягом п'яти років. Пекін відреагував на продаж зброї, завдавши удару символічними санкціями по оборонних компаніях.

Китай висловлює рішуче незадоволення з приводу продажу США зброї Тайваню19.12.23, 09:54 • 115194 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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