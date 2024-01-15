Тайвань після виборів: відсутність більшості в парламенті та тиск Китаю пророкують складнощі новому президенту

Обраний президент Тайваню Лай Цінде не тільки святкує політичний успіх, але й водночас стикається зі значним викликом: в парламенті ситуація змінилася на користь опозиції, а МЗС КНР в черговий раз оприлюднило заяву, що питання Тайваню є "внутрішньою справою Китаю". Про це пише УНН із посиланням на Euronews та Reuters.

Деталі

Президентом Тайваню став в третє поспіль представник Демократичної прогресивної партії (ДПП).

Але декілька факторів вказують, що після перемоги, шлях Лай Цінде не буде легким, оскільки він зіткнеться з тиском з боку Китаю - це може бути економічний, а також військовий тиск; окрім того, попри комфортну перевагу на президентських виборах, партія ДПП втратила контроль над парламентом, на який Лай повинен буде покладатися при ухваленні законів і витрачанні коштів.

Позиція Пекіну

Комуністична партія Китаю продовжує покладатися на "возз'єднання" острова з материком - і навіть не виключає військових засобів.

Під час виборчої кампанії Китай застерігав тайванців прийняти "правильне рішення", називаючи Лай Цінде "серйозною небезпекою", яка може стати на "нещасливий шлях" до незалежності.

Після перемоги Лая, Китай відреагував запевненням, що результат не відображає думку більшості тайванського суспільства, а також розкритикував Сполучені Штати за привітання переможця виборів.

Крім того, Міністерство закордонних справ Китаю заявило , що "питання Тайваню є внутрішньою справою Китаю" і "основний факт, що... Тайвань є частиною Китаю, не зміниться". Разом з тим, в у державних ЗМІ Китаю не було багато інформації про результати виборів на Тайвані.

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Новий парламент на Тайвані

Перемога Лая Цінде означає, що Демократична прогресивна партія залишає свого представника на посаді президента на третій чотирирічний термін, після восьми років правління президента Цай Ін Вень. Але у парламенті, за який також проводилось голосування, ситуація змінилася на користь опозиції: ДПП втратила десять місць і тепер має лише 51 голос. Гоміньдан отримав 14 місць, збільшивши його до 52. Менша політсила "TPP" отримала вісім місць.

Опозиційний Гоміньдан традиційно виступає за поліпшення відносин з Комуністичною партією в Пекіні. Насамперед це пов'язано з історичними причинами, оскільки Чан Кай Чек, разом із приблизно 1,5 мільйонами вірних послідовників, втік із материка на Тайвань у 1949 році, після поразки в громадянській війні. На острові він зустрівся з колишніми іммігрантами та корінними народами. Вважається, що за 70 років соціальні групи острівної республіки істотно розвинули власну ідентичність.

Лінь Фей-фан, колишній заступник генерального секретаря ДПП, який зараз є старшим членом аналітичного центру партії, сказав Reuters, що він "досить стурбований", оскільки опозиційні законодавці, які разом утворюють законодавчу більшість, можуть активізувати обмін думками з Китаєм, оголосити метою відновлення суперечливої угоди про торгівлю послугами, яку Тайвань відклав десять років тому через масові протести.

Місцеві органи влади та парламент можуть створити лінію тиску на центральну владу - вважає експерт.

І Гоміньдан, що є найбільшою опозиційною партією Тайваню і невелика Тайванська народна партія (TPP) проводили кампанію за відновлення пакту про торгові послуги.

Кандидат від Гоміньдану, який програв, Хоу Ю-іх не відповів прямо на запитання про об’єднання двох партій у неділю, сказавши лише, що "опозиційні партії несуть відповідальність бути опозиційними партіями".

В свою чергу Китай відхилив заклики Лая до переговорів, а новий президент Тайваню і його партія відкидають претензії Пекіна на суверенітет і кажуть, що тільки народ Тайваню може вирішити своє майбутнє.

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Військовий тиск Китаю

Під час виборчої кампанії Китай попереджав тайванців прийняти "правильне рішення", але незважаючи на перемогу ДПП, на думку Олександра Хуанга, військового експерта з Університету, китайська військова реакція навряд чи буде негайною, але "Пекін посилить тиск на Тайвань іншими способами".

Тайвань вже майже щодня спостерігає присутність китайських літаків і військових кораблів у протоці, що викликає побоювання щодо інциденту, тим більше, що між Пекіном і Тайпеєм немає зв'язку високого рівня.

Тактика залякування, наприклад відправка китайських повітряних куль, продовжуватиме "збільшувати тиск", прогнозує політолог Вень-ті Сун.

Також за словами Вень-ті Суна, Китай може посилити свій економічний тиск, як це було в 2022 році після візиту Пелосі, коли тоді було заборонено імпорт деяких фруктів і риби з Тайваню.

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Лай Цінде та його відносини з КНР

Під час виборчої кампанії Пекін відкрито попередив тайванців, що вони мають вибір між війною і миром. Китайське керівництво вважає Тайвань провінцією-відступником і залишає за собою право повернути острів до складу Китаю силою.

Пекін посилається на минуле Лая як самопроголошеного борця за незалежність Тайваню, що зробило його провідним політиком ДПП.

Лай походить зі скромного походження. Він народився в 1959 році в селі неподалік від столиці в родині шахтарів. Його батько помер від отруєння чадним газом у шахті на початку 1960 року. Відтоді Лая та його п'ятьох братів і сестер виховувала одна мати. Тим не менш, він вступив до університету, де вивчав медицину і навіть отримав ступінь магістра у відомому американському елітному університеті Гарвард.

Деякий час працював спеціалістом зі спинного мозку, перш ніж розпочати політичну кар'єру. Він був обраний до Законодавчої ради від Демократичної прогресивної партії у 1998 році. У 2017 році президент Цай Інвень призначив Лая Цінде прем'єр-міністром, а він, у свою чергу, балотувався проти неї від партії у 2019 році. Він програв Цай, яка знову стала президентом у 2020 році з абсолютною більшістю голосів. Але Цай надала своєму супернику Лаю посаду віце-президента.

Лай Цінде продемонстрував певну політичну гнучкість, - він схилився до прагматичного курсу Цай щодо Китаю. Заради збереження миру з Китаєм і підтримки США Цай Інвень відклала ідею законного проголошення незалежності Тайваню. Натомість вона пропагувала компромісну формулу, згідно з якою Тайваню не потрібно оголошувати себе незалежним, оскільки острів вже де-факто є незалежним.

Наразі Лай Цінде виступає за близькість до США, озброєння для стримування китайського нападу і пропонує діалог з Китаєм. Він підтримує статус-кво Тайваню як квазідержавного утворення, офіційно не визнаного дипломатично більшістю держав, пише Handelsblatt.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що віцепрезидент Тайваню Лай Цінде переміг на виборах.

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