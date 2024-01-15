Держбезпека Бельгії попередила про нові методи шпигунства Росії і Китаю
Київ • УНН
Кардинальні зміни в міжнародних відносинах спонукали Росію змінити тактику. Протягом багатьох років Росія оперувала розвідниками під дипломатичним прикриттям.
Згідно з останнім щорічним звітом Державної безпеки Бельгії, офіцери розвідки Росії та Китаю дедалі частіше видають себе за журналістів або працівників неурядових організацій для збору інформації, а вербування неофіційних агентів зростає. Про це пише агентство Belga, передає УНН.
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Зазначається, що оскільки в столиці Бельгії розташовані установи ЄС і штаб-квартира НАТО, Бельгія вже давно є осередком шпигунства. Служба державної безпеки країни зараз бачить, що іноземні спецслужби стають більш досконалими у своїх зусиллях зі збору інформації.
Кардинальні зміни в міжнародних відносинах спонукали Росію змінити тактику. Протягом багатьох років Росія оперувала розвідниками під дипломатичним прикриттям.
За останні два роки ми змусили 60 з них залишити країну , що завдало серйозного удару по їхній спроможності. Вони вже не мають дипломатичних паспортів, але можуть видавати себе за журналістів, працівників громадських організацій або представників російських культурних об’єднань
Але це не означає, що російське шпигунство йде на спад. Росія дедалі більше покладається на неформальних офіцерів розвідки.
Кіберактивність і неформальні агенти
Розвідувальні операції Китаю також зазнали фундаментальних змін, згідно зі звітом Державної безпеки. Після арешту офіцера китайської розвідки в Бельгії в 2018 році країна стала набагато обережнішою.
Щоб уникнути ризиків, Китай зараз зосереджується на кіберактивності, використовуючи прикриття або вербуючи неофіційних агентів. Нещодавно викрите вербування ультраправого політика Френка Крейелмана є "ідеальною ілюстрацією" останнього, йдеться у звіті.
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