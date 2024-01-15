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Держбезпека Бельгії попередила про нові методи шпигунства Росії і Китаю

Держбезпека Бельгії попередила про нові методи шпигунства Росії і Китаю

Київ • УНН

 • 27530 перегляди

Кардинальні зміни в міжнародних відносинах спонукали Росію змінити тактику. Протягом багатьох років Росія оперувала розвідниками під дипломатичним прикриттям.

Згідно з останнім щорічним звітом Державної безпеки Бельгії, офіцери розвідки Росії та Китаю дедалі частіше видають себе за журналістів або працівників неурядових організацій для збору інформації, а вербування неофіційних агентів зростає. Про це пише агентство Belga, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що оскільки в столиці Бельгії розташовані установи ЄС і штаб-квартира НАТО, Бельгія вже давно є осередком шпигунства. Служба державної безпеки країни зараз бачить, що іноземні спецслужби стають більш досконалими у своїх зусиллях зі збору інформації.

Кардинальні зміни в міжнародних відносинах спонукали Росію змінити тактику. Протягом багатьох років Росія оперувала розвідниками під дипломатичним прикриттям.

За останні два роки ми змусили 60 з них залишити країну , що завдало серйозного удару по їхній спроможності. Вони вже не мають дипломатичних паспортів, але можуть видавати себе за журналістів, працівників громадських організацій або представників російських культурних об’єднань

йдеться у повідомленні.

Але це не означає, що російське шпигунство йде на спад. Росія дедалі більше покладається на неформальних офіцерів розвідки.

Кіберактивність і неформальні агенти

Розвідувальні операції Китаю також зазнали фундаментальних змін, згідно зі звітом Державної безпеки. Після арешту офіцера китайської розвідки в Бельгії в 2018 році країна стала набагато обережнішою.

Щоб уникнути ризиків, Китай зараз зосереджується на кіберактивності, використовуючи прикриття або вербуючи неофіційних агентів. Нещодавно викрите вербування ультраправого політика Френка Крейелмана є "ідеальною ілюстрацією" останнього, йдеться у звіті.

У Польщі спецслужби затримали білоруську шпигунку09.01.24, 12:18 • 27658 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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