Держбезпека Бельгії попередила про нові методи шпигунства Росії і Китаю

Згідно з останнім щорічним звітом Державної безпеки Бельгії, офіцери розвідки Росії та Китаю дедалі частіше видають себе за журналістів або працівників неурядових організацій для збору інформації, а вербування неофіційних агентів зростає. Про це пише агентство Belga, передає УНН.

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Зазначається, що оскільки в столиці Бельгії розташовані установи ЄС і штаб-квартира НАТО, Бельгія вже давно є осередком шпигунства. Служба державної безпеки країни зараз бачить, що іноземні спецслужби стають більш досконалими у своїх зусиллях зі збору інформації.

Кардинальні зміни в міжнародних відносинах спонукали Росію змінити тактику. Протягом багатьох років Росія оперувала розвідниками під дипломатичним прикриттям.

За останні два роки ми змусили 60 з них залишити країну , що завдало серйозного удару по їхній спроможності. Вони вже не мають дипломатичних паспортів, але можуть видавати себе за журналістів, працівників громадських організацій або представників російських культурних об’єднань