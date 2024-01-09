У Польщі спецслужби затримали білоруську шпигунку
Київ • УНН
Польські правоохоронці затримали громадянку білорусі за звинуваченням у шпигунстві на користь білоруських спецслужб.
Польські правоохоронці затримали громадянку Білорусі, яку звинувачують у шпигунстві. Про це повідомляє Агентство внутрішньої безпеки Польщі, передає УНН.
Деталі
20 грудня 2023 року співробітниками органів внутрішньої безпеки затримано громадянку Республіки Білорусь за підозрою у шпигунстві на користь білоруської спецслужби - Комітету державної безпеки Республіки Білорусь
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За даними агентства, протягом кількох місяців білоруска надавала КДБ інформацію про членів білоруської діаспори, а також організації, які об'єднують білорусів та поляків білоруської національності.
Розслідування у цій справі веде філія Агентства внутрішньої безпеки у Білостоці під керівництвом Мазовецького відділення Департаменту з питань організованої злочинності та корупції Національної прокуратури у Варшаві.
Доповнення
Польща, яка є центром західних військових постачань на Україну, заявляє, що стала головною метою російських шпигунів, звинувачуючи москву та її союзника білорусь у спробах дестабілізувати ситуацію.
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