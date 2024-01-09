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Актуальне
У Польщі спецслужби затримали білоруську шпигунку

У Польщі спецслужби затримали білоруську шпигунку

Київ • УНН

 • 27658 перегляди

Польські правоохоронці затримали громадянку білорусі за звинуваченням у шпигунстві на користь білоруських спецслужб.

Польські правоохоронці затримали громадянку Білорусі, яку звинувачують у шпигунстві. Про це повідомляє Агентство внутрішньої безпеки Польщі, передає УНН.

Деталі 

20 грудня 2023 року співробітниками органів внутрішньої безпеки затримано громадянку Республіки Білорусь за підозрою у шпигунстві на користь білоруської спецслужби - Комітету державної безпеки Республіки Білорусь

- резюмували польські спецслужби. 

У Берліні судять німецького шпигуна, який передав рф дані про тактику і втрати ЗСУ14.12.23, 17:27 • 82768 переглядiв

За даними агентства, протягом кількох місяців білоруска надавала КДБ інформацію про членів білоруської діаспори, а також організації, які об'єднують білорусів та поляків білоруської національності.

Розслідування у цій справі веде філія Агентства внутрішньої безпеки у Білостоці під керівництвом Мазовецького відділення Департаменту з питань організованої злочинності та корупції Національної прокуратури у Варшаві.

Доповнення 

Польща, яка є центром західних військових постачань на Україну, заявляє, що стала головною метою російських шпигунів, звинувачуючи москву та її союзника білорусь у спробах дестабілізувати ситуацію.

Нагадаємо

Туреччина у вівторок оголосила про затримання 33 осіб, підозрюваних у плануванні викрадень і шпигунстві на користь ізраїльської розвідувальної служби Мосад,

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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