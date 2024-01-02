Туреччина затримала 33 обвинувачених у шпигунстві на користь Ізраїлю
Київ • УНН
Туреччина затримала 33 людини за звинуваченням у шпигунстві за Моссад; національність підозрюваних не уточнюють.
Туреччина у вівторок оголосила про затримання 33 осіб, підозрюваних у плануванні викрадень і шпигунстві на користь ізраїльської розвідувальної служби Мосад, пише УНН із посиланням на AFP.
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Міністр внутрішніх справ країни Алі Єрлікая заявив, що підозрюваних затримали під час рейдів у восьми провінціях Стамбула і навколо нього.
Не одразу було зрозуміло, чи були це громадяни Ізраїлю, чи місцеві жителі, які, ймовірно, працювали з Моссадом.
"Ми ніколи не дозволимо вести шпигунську діяльність проти національної єдності та солідарності нашої країни", - заявила Єрлікая в соціальних мережах.
Офіс Єрлікая опублікував відеозапис, на якому видно, як озброєні співробітники служби безпеки виламують двері та надягають кайданки на підозрюваних у їхніх будинках.
Прокуратура Стамбула повідомила, що на волі залишаються ще 13 підозрюваних.
Доповнення
Відносини між Туреччиною та Ізраїлем погіршилися після початку війни між Ізраїлем і ХАМАС майже три місяці тому.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган перетворився на одного з найрізкіших критиків у світі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, зазначає видання.
Минулого тижня турецький лідер порівняв Нетаньягу з Адольфом Гітлером і зажадав, щоб західні союзники Ізраїлю припинили підтримку "тероризму", що проводиться ізраїльськими військами.
Ердоган також відкликав посла Анкари в Тель-Авіві і наполягав на судовому процесі над ізраїльськими командирами і політичними лідерами в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.
Правляча ісламська консервативна партія президента ПСР також вивела десятки тисяч протестувальників на вулиці Стамбула в понеділок на один із найбільших антиізраїльських мітингів Туреччини за всю війну, пише видання.
Війна в Газі поклала край поступовому потеплінню турецько-ізраїльських відносин, кульмінацією якого стало повторне призначення послів 2022 року.