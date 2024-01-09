В Польше спецслужбы задержали белорусскую шпионку

Польские правоохранители задержали гражданку Беларуси, которую обвиняют в шпионаже. Об этом сообщает Агентство внутренней безопасности Польши, передает УНН.

Детали

20 декабря 2023 года сотрудниками органов внутренней безопасности задержана гражданка Республики Беларусь по подозрению в шпионаже в пользу белорусской спецслужбы - Комитета государственной безопасности республики беларусь - резюмировали польские спецслужбы.

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По данным агентства, в течение нескольких месяцев белоруска предоставляла КГБ информацию о членах белорусской диаспоры, а также организации, объединяющие белорусов и поляков белорусской национальности.

Расследование по этому делу ведет филиал Агентства внутренней безопасности в Белостоке под руководством Мазовецкого отделения Департамента по вопросам организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры в Варшаве.

Дополнение

Польша, которая является центром западных военных поставок на Украину, заявляет, что стала главной целью российских шпионов, обвиняя москву и ее союзника Беларусь в попытках дестабилизировать ситуацию.

Напомним,

Турция во вторник объявила о задержании 33 человек, подозреваемых в планировании похищений и шпионаже в пользу израильской разведывательной службы Мосад,