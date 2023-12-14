В Берлине судят немецкого шпиона, который передал рф данные о тактике и потерях ВСУ

В суде Берлина состоялось первое заседание в рамках процесса над 52-летним полковником Бундесвера, которого обвиняют передаче фсб рф секретных данных о тактике и потерях ВСУ, сообщает УНН со ссылкой на BILD.

Детали

Сообщается, что осужденный - Карстен - возглавлял отдел безопасности Федеральной разведывательной службы Германии. Его обвиняют в госизмене и разглашении гостайн.

Вместе с ним судят 32-летнего торговца алмазами Артура. Им грозят пожизненные сроки. Также к делу причастен российский бизнесмен, который скрывается от правосудия. По данным следствия, он склонил Карстена и торговца Артура - а сам сотрудничал с фсб рф.

В октябре 2022 года полковник притворился вытащил из рабочего компьютера четыре файла с секретными данными о тактике и потерях ВСУ и ходе войны в Украине, а также о секретных операциях. Карстен распечатал или сфотографировал их с монитора и передал Артуру. Тот вылетел в москву и передал их двум агентам фсб.

В свою очередь те передали Артуру для Карстена три смартфона с шифрованной связью для передачи новых данных, а также 12 новых интересующих рф вопросов об Украине, в частности об оружии и тактике ВСУ.

Дополнение

Карстена арестовали в декабре 2022 года. Следствие считает, что из берлинской тюрьмы он передал послание Артуру, арестованному в США.