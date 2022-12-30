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У німецькій розвідці заарештували російського шпигуна: мав доступ до секретної інформації про війну в Україні

У німецькій розвідці заарештували російського шпигуна: мав доступ до секретної інформації про війну в Україні

Київ • УНН

 • 555189 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Високопоставленого офіцера німецької розвідки заарештували за підозрою в шпигунстві на користь росії. Він мав доступ до секретної інформації про війну в Україні, а також секретних даних від США та їх союзників. Про це інформує УНН, посилаючись на The Wall Street Journal.

Деталі

Західні чиновники повідомили, що наразі Сполучені Штати та Велика Британія розслідують, чи офіцер розвідки ділився матеріалами з москвою. Якщо це підтвердиться, то шпигун міг попередити росію про її власну вразливість і передати західні методи та можливості збору розвідданих, додали вони. Американські та британські офіційні особи заявили, що вони намагаються визначити масштаб потенційної шкоди в Україні та інших країнах. За словами американського чиновника, ця справа викликає "серйозне занепокоєння".

Підозрюваний шпигун, якого німецька прокуратура ідентифікувала як Карстена Л., працював у службі розвідки Федеральної розвідувальної служби Німеччини, яка веде електронне спостереження та співпрацює з Агентством національної безпеки США та штаб-квартирою урядового зв'язку Великої Британії.

Він також працював з розвідданими, пов'язаними з війною росії проти України, зокрема з матеріалами, зібраними німецькими військовими супутниками, повідомили чиновники ФРН. Окрім цього, відділ Карстена Л. обробляв секретні розвіддані з москви та Києва, отримані іншими західними шпигунськими службами шляхом прослуховування електронних пристроїв, перехоплення телекомунікаційних і супутникових зображень.

Прокуратура повідомила, що чоловіка затримали за підозрою у вчиненні державної зради. Розслідування триває.

Нагадаємо

Уповноважений уряду з безпеки інформаційного простору Республіки Польща Станіслав Жарин заявив, що з лютого у Польщі затримали 6 людей, яких підозрювали у співпраці з росією та білоруссю.

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