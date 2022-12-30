У німецькій розвідці заарештували російського шпигуна: мав доступ до секретної інформації про війну в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Високопоставленого офіцера німецької розвідки заарештували за підозрою в шпигунстві на користь росії. Він мав доступ до секретної інформації про війну в Україні, а також секретних даних від США та їх союзників. Про це інформує УНН, посилаючись на The Wall Street Journal.
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Західні чиновники повідомили, що наразі Сполучені Штати та Велика Британія розслідують, чи офіцер розвідки ділився матеріалами з москвою. Якщо це підтвердиться, то шпигун міг попередити росію про її власну вразливість і передати західні методи та можливості збору розвідданих, додали вони. Американські та британські офіційні особи заявили, що вони намагаються визначити масштаб потенційної шкоди в Україні та інших країнах. За словами американського чиновника, ця справа викликає "серйозне занепокоєння".
Підозрюваний шпигун, якого німецька прокуратура ідентифікувала як Карстена Л., працював у службі розвідки Федеральної розвідувальної служби Німеччини, яка веде електронне спостереження та співпрацює з Агентством національної безпеки США та штаб-квартирою урядового зв'язку Великої Британії.
Він також працював з розвідданими, пов'язаними з війною росії проти України, зокрема з матеріалами, зібраними німецькими військовими супутниками, повідомили чиновники ФРН. Окрім цього, відділ Карстена Л. обробляв секретні розвіддані з москви та Києва, отримані іншими західними шпигунськими службами шляхом прослуховування електронних пристроїв, перехоплення телекомунікаційних і супутникових зображень.
Прокуратура повідомила, що чоловіка затримали за підозрою у вчиненні державної зради. Розслідування триває.
Нагадаємо
Уповноважений уряду з безпеки інформаційного простору Республіки Польща Станіслав Жарин заявив, що з лютого у Польщі затримали 6 людей, яких підозрювали у співпраці з росією та білоруссю.