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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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З лютого в Польщі затримали шістьох шпигунів з Білорусі та Росії

З лютого в Польщі затримали шістьох шпигунів з Білорусі та Росії

Київ • УНН

 • 608748 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. З лютого у Польщі затримали 6 людей, яких підозрювали у співпраці з Росією та Білоруссю, заявив Станіслав Жарин, уповноважений уряду з безпеки інформаційного простору Республіки Польща.

Про це інформує УНН з посиланням на I.pl.

Цитата

“З лютого в Польщі затримано 6 осіб, яких підозрюють у співпраці з російськими чи білоруськими службами. Нагадаю, ми видворили з Польщі 45 російських чиновників, які офіційно працювали в дипломатії, але вели розвідувальну діяльність проти Польщі. Російська сторона та її білоруські служби, активні, але це не залишається поза увагою польської контррозвідки”, — сказав Жарин.

Додамо

Україна обговорила з Польщею ситуацію на кордоні з Білоруссю через “раптову перевірку” у білоруській армії.

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