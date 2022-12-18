З лютого в Польщі затримали шістьох шпигунів з Білорусі та Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. З лютого у Польщі затримали 6 людей, яких підозрювали у співпраці з Росією та Білоруссю, заявив Станіслав Жарин, уповноважений уряду з безпеки інформаційного простору Республіки Польща.
Про це інформує УНН з посиланням на I.pl.
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“З лютого в Польщі затримано 6 осіб, яких підозрюють у співпраці з російськими чи білоруськими службами. Нагадаю, ми видворили з Польщі 45 російських чиновників, які офіційно працювали в дипломатії, але вели розвідувальну діяльність проти Польщі. Російська сторона та її білоруські служби, активні, але це не залишається поза увагою польської контррозвідки”, — сказав Жарин.
Додамо
Україна обговорила з Польщею ситуацію на кордоні з Білоруссю через “раптову перевірку” у білоруській армії.