З лютого в Польщі затримали шістьох шпигунів з Білорусі та Росії

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“З лютого в Польщі затримано 6 осіб, яких підозрюють у співпраці з російськими чи білоруськими службами. Нагадаю, ми видворили з Польщі 45 російських чиновників, які офіційно працювали в дипломатії, але вели розвідувальну діяльність проти Польщі. Російська сторона та її білоруські служби, активні, але це не залишається поза увагою польської контррозвідки”, — сказав Жарин.

Додамо

Україна обговорила з Польщею ситуацію на кордоні з Білоруссю через “раптову перевірку” у білоруській армії.