С февраля в Польше задержали шестерых шпионов из Беларуси и России
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. С февраля в Польше задержали 6 человек, подозреваемых в сотрудничестве с Россией и Беларусью, заявил Станислав Жарин, уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Республики Польша.
Об этом информирует УНН со ссылкой на I.pl.
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“С февраля в Польше задержаны 6 человек, подозреваемых в сотрудничестве с российскими или белорусскими службами. Напомню, мы выдворили из Польши 45 российских чиновников, которые официально работали в дипломатии, но вели разведывательную деятельность против Польши. Российская сторона и ее белорусские службы, активны, но это не остается без внимания польской контрразведки”, — сказал Жарин.
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Украина обсудила с Польшей ситуацию на границе с Беларусью через “внезапную проверку” в белорусской армии.