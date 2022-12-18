С февраля в Польше задержали шестерых шпионов из Беларуси и России

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“С февраля в Польше задержаны 6 человек, подозреваемых в сотрудничестве с российскими или белорусскими службами. Напомню, мы выдворили из Польши 45 российских чиновников, которые официально работали в дипломатии, но вели разведывательную деятельность против Польши. Российская сторона и ее белорусские службы, активны, но это не остается без внимания польской контрразведки”, — сказал Жарин.

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Украина обсудила с Польшей ситуацию на границе с Беларусью через “внезапную проверку” в белорусской армии.