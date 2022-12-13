Україна обговорила з Польщею ситуацію на кордоні з білоруссю через "раптову перевірку" у білоруській армії

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 22127 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 54908 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 93585 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 144226 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 169022 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 346019 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 219731 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193456 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 329289 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459049 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1 м/с
98 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Британія підтримає довготривалий мир для України - спікер Палати громад

31 березня, 15:14 • 41628 перегляди

Хорватія готує 13-й пакет допомоги Україні

31 березня, 15:21 • 40404 перегляди

Глави МЗС п’яти європейських держав заявили про готовність ввести нові санкції проти рф

31 березня, 15:34 • 34498 перегляди

Окупаційному "міністру лнр" повідомлено про підозру: у чому його звинувачують

31 березня, 16:39 • 32321 перегляди

В окупованому Сімферополі на залізничному вокзалі стався вибух і задимлення

31 березня, 16:46 • 34571 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 346013 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 329285 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 546632 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 677285 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 697117 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 77406 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 114491 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 199527 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 225536 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 218548 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Україна обговорила з Польщею ситуацію на кордоні з білоруссю через "раптову перевірку" у білоруській армії

Україна обговорила з Польщею ситуацію на кордоні з білоруссю через "раптову перевірку" у білоруській армії

Київ • УНН

 • 604532 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв по телефону обговорив з польським колегою генерал-лейтенантом Томашем Піотровські безпекову ситуацію на українсько-білоруському кордоні, у зв’язку з "раптовою перевіркою" бойової готовності зс рб. Про це інформує відділ зв’язків з громадськістю командування Об’єднаних сил ЗС України, пише УНН.

Цитата

"За ініціативи польської сторони, командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв провів телефонну розмову з командувачем Оперативного командування видів ЗС РП генерал-лейтенантом Томашем Піотровські. Зокрема, сторони обговорили безпекову ситуацію на українсько-білоруському кордоні, у зв’язку з «раптовою перевіркою» бойової готовності збройних сил республіки білорусь", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Під час розмови Томаш Піотровські "висловив стурбованість стосовно заяви військового керівництва білоруської армії про висунення військ у визначені райони, проведення інженерного обладнання, організацію охорони й оборони тощо".

Зі свого боку, Сергій Наєв, як вказано, поінформував польського колегу про можливі сценарії розвитку подій у найближчій перспективі, а також розповів про покладені завдання на українських військовослужбовців, які щоденно стоять на захисті кордону. У цьому контексті він звернув увагу на необхідності обміну оперативною інформацією та координації спільних дій.

Своєю чергою Томаш Піотровські запевнив у повній політичній підтримці та наданні всебічної допомоги Україні від польської сторони.

"По завершенню розмови генерал-лейтенант Сергій Наєв вкотре наголосив на тому, що ситуація на кордоні з білоруссю залишається стабільною й контрольованою, Сили оборони України продовжують здійснювати посилені заходи безпеки з метою швидкого реагування на зростання будь-якої загрози", - повідомили у командуванні.

Нагадаємо

13 грудня лукашенко оголосив про раптову перевірку бойової готовності білоруської армії.

Перші підрозділи збройних сил рб висунулися із пунктів постійної дислокації у межуючій з Україною брестській області.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Bitcoin
$82,548.60
Золото
$3,155.62
Tesla
$258.01
Brent
$74.68
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,822.41