Україна обговорила з Польщею ситуацію на кордоні з білоруссю через "раптову перевірку" у білоруській армії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв по телефону обговорив з польським колегою генерал-лейтенантом Томашем Піотровські безпекову ситуацію на українсько-білоруському кордоні, у зв’язку з "раптовою перевіркою" бойової готовності зс рб. Про це інформує відділ зв’язків з громадськістю командування Об’єднаних сил ЗС України, пише УНН.
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"За ініціативи польської сторони, командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв провів телефонну розмову з командувачем Оперативного командування видів ЗС РП генерал-лейтенантом Томашем Піотровські. Зокрема, сторони обговорили безпекову ситуацію на українсько-білоруському кордоні, у зв’язку з «раптовою перевіркою» бойової готовності збройних сил республіки білорусь", - йдеться у повідомленні.
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Під час розмови Томаш Піотровські "висловив стурбованість стосовно заяви військового керівництва білоруської армії про висунення військ у визначені райони, проведення інженерного обладнання, організацію охорони й оборони тощо".
Зі свого боку, Сергій Наєв, як вказано, поінформував польського колегу про можливі сценарії розвитку подій у найближчій перспективі, а також розповів про покладені завдання на українських військовослужбовців, які щоденно стоять на захисті кордону. У цьому контексті він звернув увагу на необхідності обміну оперативною інформацією та координації спільних дій.
Своєю чергою Томаш Піотровські запевнив у повній політичній підтримці та наданні всебічної допомоги Україні від польської сторони.
"По завершенню розмови генерал-лейтенант Сергій Наєв вкотре наголосив на тому, що ситуація на кордоні з білоруссю залишається стабільною й контрольованою, Сили оборони України продовжують здійснювати посилені заходи безпеки з метою швидкого реагування на зростання будь-якої загрози", - повідомили у командуванні.
Нагадаємо
13 грудня лукашенко оголосив про раптову перевірку бойової готовності білоруської армії.
Перші підрозділи збройних сил рб висунулися із пунктів постійної дислокації у межуючій з Україною брестській області.