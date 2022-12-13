Перевірка армії білорусі: перші підрозділи зс рб висунулися із пунктів постійної дислокації
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Перші підрозділи збройних сил рб висунулися із пунктів постійної дислокації у межуючій з Україною брестській області. Стало відомо про рух 38-ї окремої десантно-штурмової бригади зс рб. Про це повідомляє моніторигова група "Беларускі Гаюн", інформує УНН.
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"Надійшла інформація про висунення з пункту постійної дислокації підрозділів 38-ї окремої десантно-штурмової бригади (38 одшбр, брест). Повідомляється про рух колони військової техніки бригади на південний схід від бреста, трасою Р17 до міста малорита/агромістечка мокрани", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначається, до міста малорита йде військова колона у такому складі:
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- 25 БТР-80;
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- близько 30 вантажівок МАЗ з особовим складом;
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- 3 буксованих 120-мм міномета 2Б23 Нона-М1;
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- 2 паливозаправники;
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- командно-штабна машина Р-145БМ;
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- 2 машини зв'язку;
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- 5 машин прикордонної служби РБ;
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- машина швидкої допомоги;
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- 2 польові кухні.
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Доповнення
Самопроголошений президент республіки білорусь олександр лукашенко оголосив про раптову перевірку бойової готовності білоруської армії.