Проверка армии беларуси: первые подразделения вс рб выдвинулись из пунктов постоянной дислокации
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Первые подразделения вооруженных сил рб выдвинулись из пунктов постоянной дислокации в граничащей с Украиной брестской области. Стало известно о движении 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады вс рб. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", информирует УНН.
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"Поступила информация о выдвижении из пункта постоянной дислокации подразделений 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады (38 едшбр, брест). Сообщается о движении колонны военной техники бригады к юго-востоку от бреста, по трассе Р17 в город малорита/агрогородка мокраны", – говорится в сообщении.
Детали
Как отмечается, в город малорита идет военная колонна в следующем составе:
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- 25 БТР-80;
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- около 30 грузовиков МАЗ с личным составом;
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- 3 буксованных 120-мм миномета 2Б23 Нона-М1;
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- 2 топливозаправщики;
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- командно-штабная машина Р-145БМ;
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- 2 машины связи;
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- 5 машин пограничной службы рб;
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- машина скорой помощи;
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- 2 полевые кухни.
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Дополнение
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