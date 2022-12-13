Проверка армии беларуси: первые подразделения вс рб выдвинулись из пунктов постоянной дислокации

Цитата



"Поступила информация о выдвижении из пункта постоянной дислокации подразделений 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады (38 едшбр, брест). Сообщается о движении колонны военной техники бригады к юго-востоку от бреста, по трассе Р17 в город малорита/агрогородка мокраны", – говорится в сообщении.



Детали



Как отмечается, в город малорита идет военная колонна в следующем составе:



25 БТР-80;



около 30 грузовиков МАЗ с личным составом;



3 буксованных 120-мм миномета 2Б23 Нона-М1;



2 топливозаправщики;



командно-штабная машина Р-145БМ;



2 машины связи;



5 машин пограничной службы рб;



машина скорой помощи;



2 полевые кухни.



Дополнение

Самопровозглашенный президент республики беларусь александр лукашенко объявил о внезапной проверке боевой готовности белорусской армии.