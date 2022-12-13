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Проверка армии беларуси: первые подразделения вс рб выдвинулись из пунктов постоянной дислокации

Киев • УНН

 • 827200 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Первые подразделения вооруженных сил рб выдвинулись из пунктов постоянной дислокации в граничащей с Украиной брестской области. Стало известно о движении 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады вс рб. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", информирует УНН.

Цитата 

"Поступила информация о выдвижении из пункта постоянной дислокации подразделений 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады (38 едшбр, брест). Сообщается о движении колонны военной техники бригады к юго-востоку от бреста, по трассе Р17 в город малорита/агрогородка мокраны", – говорится в сообщении. 

Детали

Как отмечается, в город малорита идет военная колонна в следующем составе:

  • 25 БТР-80;
  • около 30 грузовиков МАЗ с личным составом;
  • 3 буксованных 120-мм миномета 2Б23 Нона-М1;
  • 2 топливозаправщики;
  • командно-штабная машина Р-145БМ;
  • 2 машины связи;
  • 5 машин пограничной службы рб;
  • машина скорой помощи;
  • 2 полевые кухни.

Дополнение

Самопровозглашенный президент республики беларусь александр лукашенко объявил о внезапной проверке боевой готовности белорусской армии.

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