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В беларуси внезапно начали проверять боевую готовность армии

В беларуси внезапно начали проверять боевую готовность армии

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Самопровозглашенный президент республики беларусь александр лукашенко объявил о внезапной проверке боевой готовности белорусской армии. Об этом пишет УНН со ссылкой на министерство обороны рб.

Цитата

"По поручению президента республики беларусь – главнокомандующего вооруженными силами республики беларусь – под руководством государственного секретариата совета безопасности начата внезапная проверка боевой готовности", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, военным необходимо оперативно прибыть в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина.

В этот период запланировано передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан и транспорта по отдельным дорогам общего пользования.

Добавим

12 декабря стало известно, что российские войска перебросили в беларусь еще 12 танков Т-72.

По данным ISW, россия толкает лукашенко на войну против Украины, чтобы усилить контроль над беларусью.

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