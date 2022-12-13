В беларуси внезапно начали проверять боевую готовность армии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Самопровозглашенный президент республики беларусь александр лукашенко объявил о внезапной проверке боевой готовности белорусской армии. Об этом пишет УНН со ссылкой на министерство обороны рб.
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"По поручению президента республики беларусь – главнокомандующего вооруженными силами республики беларусь – под руководством государственного секретариата совета безопасности начата внезапная проверка боевой готовности", – говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, военным необходимо оперативно прибыть в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина.
В этот период запланировано передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан и транспорта по отдельным дорогам общего пользования.
Добавим
12 декабря стало известно, что российские войска перебросили в беларусь еще 12 танков Т-72.
По данным ISW, россия толкает лукашенко на войну против Украины, чтобы усилить контроль над беларусью.