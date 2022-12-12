росія штовхає лукашенка на війну, щоб посилити контроль над білоруссю — ISW

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Раніше ISW оцінювало, що Кремль посилив тиск на президента Білорусі Олександра Лукашенка з метою офіційного оформлення інтеграції Білорусі в Союзну державу після білоруських протестів 2020 і 2021 років. Росія особливо прагнула встановити постійну військову базу в Білорусі та здійснювати прямий контроль над білоруськими військовими.

Росія регулярно намагається посилити свій вплив на безпеку Білорусі та військові справи, щоб тиснути на країну, щоб вона підтримала її вторгнення в Україну. ISW оцінило, що міністр оборони Росії генерал армії Сергій Шойгу зустрівся з Лукашенком 3 грудня для подальшого зміцнення двосторонніх зв’язків у сфері безпеки — ймовірно, у контексті російсько-білоруської Союзної держави — і посилення російського тиску на Білорусь для подальшої підтримки російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо

Самопроголошений правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив у ще у жовтні, що Мінськ не готується до вступу у війну