россия толкает лукашенко на войну, чтобы усилить контроль над беларусью — ISW

Детали

Ранее ISW оценивало, что Кремль усилил давление на президента Беларуси Александра Лукашенко с целью официального оформления интеграции Беларуси в Союзное государство после белорусских протестов 2020 и 2021 годов. Россия особенно стремилась установить постоянную военную базу в Белоруссии и осуществлять прямой контроль над белорусскими военными.

Россия регулярно пытается усилить свое влияние на безопасность Беларуси и военные дела, чтобы давить на страну, чтобы она поддержала ее вторжение в Украину. ISW оценило, что министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу встретился с Лукашенко 3 декабря для дальнейшего укрепления двусторонних связей в сфере безопасности — вероятно, в контексте российско-белорусского Союзного государства — и усиления российского давления на Беларусь для дальнейшей поддержки российского вторжения в Украину.

Напомним

Самопровозглашенный правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил еще в октябре, что Минск не готовится к вступлению в войну