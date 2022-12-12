россия толкает лукашенко на войну, чтобы усилить контроль над беларусью — ISW
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Усилия Кремля оказывать давление на Беларусь, чтобы она поддержала российскую наступательную кампанию в Украине, является частью долгосрочных усилий по укреплению дальнейшего контроля над Беларусью.
С таким заявлением выступили эксперты ISW в новом отчете, пишет УНН.
Детали
Ранее ISW оценивало, что Кремль усилил давление на президента Беларуси Александра Лукашенко с целью официального оформления интеграции Беларуси в Союзное государство после белорусских протестов 2020 и 2021 годов. Россия особенно стремилась установить постоянную военную базу в Белоруссии и осуществлять прямой контроль над белорусскими военными.
Россия регулярно пытается усилить свое влияние на безопасность Беларуси и военные дела, чтобы давить на страну, чтобы она поддержала ее вторжение в Украину. ISW оценило, что министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу встретился с Лукашенко 3 декабря для дальнейшего укрепления двусторонних связей в сфере безопасности — вероятно, в контексте российско-белорусского Союзного государства — и усиления российского давления на Беларусь для дальнейшей поддержки российского вторжения в Украину.
Напомним
Самопровозглашенный правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил еще в октябре, что Минск не готовится к вступлению в войну