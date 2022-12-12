рф перебросила в беларусь еще 12 танков Т-72 - мониторинг

Детали

Эшелон с танками был отправлен 8 декабря с железнодорожной станции буй (костромская область, рф) и прибыл на железнодорожную станцию заслоново (лепельский рн, витебская область) 10 декабря.

Отмечается, что вблизи станции заслоново находится полигон «лепельский», где с октября 2022 года размещается одна из групп солдат вооруженных сил россии, возможно мобилизованных. Группа предполагает, что переброска туда танков может означать подготовку российских танкистов на этом полигоне.

Железнодорожники беларуси в Telegram подтвердили переброску эшелона с танками Т-72Б3. По информации эшелон прибыл на станцию заслоново 10 декабря 2022 г. в 02:05. В 17:10 в тот же день была начата разгрузка.

По уточненным данным в беларусь из россии было переброшено 13 танков Т-72Б3.