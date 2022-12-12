рф перекинула до білорусі ще 12 танків Т-72 - моніторинг
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Російські війська перекинули до білорусі ще 12 танків Т-72. Про це повідомляє УНН з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".
Деталі
Ешелон з танками було відправлено 8 грудня із залізничної станції буй (костромська область, рф) і прибув на залізничну станцію заслоново (лепельський рн, вітебська область) 10 грудня.
Зазначається, що поблизу станції заслоново знаходиться полігон «лепельський», де з жовтня 2022 року розміщується одна із груп солдат збройних сил рф, можливо мобілізованих. Група припускає, що перекидання туди танків може означати підготовку російських танкістів на цьому полігоні.
Залізничники білорусі в Telegram підтвердили перекидання ешелону з танками Т-72Б3. За інформацією ешелон прибув на станцію заслонове 10 грудня 2022 р. о 02:05. О 17:10 того ж дня було розпочато розвантаження.
За уточненими даними до білорусі з рф було перекинуто 13 танків Т-72Б3.