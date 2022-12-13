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У білорусі раптово почали перевіряти бойову готовність армії

У білорусі раптово почали перевіряти бойову готовність армії

Київ • УНН

 • 687213 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Самопроголошений президент республіки білорусь олександр лукашенко оголосив про раптову перевірку бойової готовності білоруської армії. Про це пише УНН із посиланням на міністерство оборони рб.

Цитата

"За дорученням президента республіки білорусь – головнокомандувача збройних сил республіки білорусь – під керівництвом державного секретаріату ради безпеки розпочато раптову перевірку бойової готовності", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, військовим порібно оперативно прибути у призначені райони, здійснити їхнє інженерне обладнання, організувати охорону та оборону, а також навести мостові переправи через річки Неман та Березина.

У цей період заплановано пересування військової техніки та особового складу, тимчасове обмеження руху громадян і транспорту окремими дорогами загального користування.

Додамо

12 грудня стало відомо, що російські війська перекинули до білорусі ще 12 танків Т-72.

За даними ISW, росія штовхає лукашенка на війну проти України, щоб посилити контроль над білоруссю.

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