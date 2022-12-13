У білорусі раптово почали перевіряти бойову готовність армії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Самопроголошений президент республіки білорусь олександр лукашенко оголосив про раптову перевірку бойової готовності білоруської армії. Про це пише УНН із посиланням на міністерство оборони рб.
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"За дорученням президента республіки білорусь – головнокомандувача збройних сил республіки білорусь – під керівництвом державного секретаріату ради безпеки розпочато раптову перевірку бойової готовності", – ідеться у повідомленні.
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Як зазначили, військовим порібно оперативно прибути у призначені райони, здійснити їхнє інженерне обладнання, організувати охорону та оборону, а також навести мостові переправи через річки Неман та Березина.
У цей період заплановано пересування військової техніки та особового складу, тимчасове обмеження руху громадян і транспорту окремими дорогами загального користування.
Додамо
12 грудня стало відомо, що російські війська перекинули до білорусі ще 12 танків Т-72.
За даними ISW, росія штовхає лукашенка на війну проти України, щоб посилити контроль над білоруссю.