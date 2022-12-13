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Украина обсудила с Польшей ситуацию на границе с беларусью из-за "внезапной проверки" в белорусской армии

Киев • УНН

 • 604528 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев по телефону обсудил с польским коллегой генерал-лейтенантом Томашем Пиотровски ситуацию с безопасностью на украинско-белорусской границе, в связи с "внезапной проверкой" боевой готовности вс рб . Об этом информирует отдел связей с общественностью командования Объединенных сил ВС Украины, пишет УНН.

Цитата

"По инициативе польской стороны, командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев провел телефонный разговор с командующим Оперативного командования видов ВС РП генерал-лейтенантом Томашем Пиотровски. В частности, стороны обсудили ситуацию с безопасностью на украинско-белорусской границе, в связи с «внезапной проверкой» боевой готовности вооруженных сил республики беларусь", - говорится в сообщении.

Детали

В ходе разговора Томаш Пиотровски "выразил обеспокоенность по поводу заявления военного руководства белорусской армии о выдвижении войск в определенные районы, проведении инженерного оборудования, организации охраны и обороны и т.д.".

Со своей стороны Сергей Наев, как указано, проинформировал польского коллегу о возможных сценариях развития событий в ближайшей перспективе, а также рассказал о возложенных задачах на украинских военнослужащих, ежедневно стоящих на защите границы. В этом контексте он обратил внимание на необходимость обмена оперативной информацией и координации совместных действий.

В свою очередь Томаш Пиотровски заверил в полной политической поддержке и оказании всесторонней помощи Украине от польской стороны.

"По завершению разговора генерал-лейтенант Сергей Наев в очередной раз отметил, что ситуация на границе с беларусью остается стабильной и контролируемой, Силы обороны Украины продолжают осуществлять усиленные меры безопасности с целью быстрого реагирования на рост любой угрозы", - сообщили в командовании.

Напомним

13 декабря лукашенко объявил о внезапной проверке боевой готовности белорусской армии.

Первые подразделения вооруженных сил рб выдвинулись из пунктов постоянной дислокации в граничащей с Украиной брестской области.

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