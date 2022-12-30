В немецкой разведке арестовали российского шпиона: имел доступ к секретной информации о войне в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Высокопоставленного офицера немецкой разведки арестовали по подозрению в шпионаже в пользу россии. Он имел доступ к секретной информации о войне в Украине, а также секретным данным от США и их союзников. Об этом информирует УНН, ссылаясь на The Wall Street Journal.
Детали
Западные чиновники сообщили, что в настоящее время Соединенные Штаты и Великобритания расследуют, делился ли офицер разведки материалами с москвой. Если это подтвердится, то шпион мог предупредить россию о ее собственной уязвимости и передать западные методы и возможности сбора разведданных, добавили они. Американские и британские официальные лица заявили, что пытаются определить масштаб потенциального ущерба в Украине и других странах. По словам американского чиновника, это дело вызывает "серьезную обеспокоенность".
Подозреваемый шпион, которого германская прокуратура идентифицировала как Карстена Л., работал в службе разведки Федеральной разведывательной службы Германии, которая ведет электронное наблюдение и сотрудничает с Агентством национальной безопасности США и штаб-квартирой правительственной связи Великобритании.
Он также работал с разведданными, связанными с войной россии против Украины, в частности с материалами, собранными немецкими военными спутниками, сообщили чиновники ФРГ. Кроме этого, отдел Карстена Л. обрабатывал секретные разведданные из москвы и Киева, полученные другими западными шпионскими службами путем прослушивания электронных устройств, перехвата телекоммуникационных и спутниковых изображений.
Прокуратура сообщила, что мужчину задержали по подозрению в совершении государственной измены. Расследование продолжается.
Напомним
Уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Республики Польша Станислав Жарын заявил, что с февраля в Польше задержали 6 человек, подозреваемых в сотрудничестве с россией и беларусью.