Госбезопасность Бельгии предупредила о новых методах шпионажа России и Китая

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Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей
13 января  •  144148 просмотра

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей

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Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
12 января  •  214697 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

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Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
12 января  •  221757 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

Эксклюзив
В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
12 января  •  202747 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

Эксклюзив
Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
12 января  •  195981 просмотра

Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба

Эксклюзив
Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича
12 января  •  181386 просмотра

Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича

Эксклюзив
Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП
12 января  •  154377 просмотра

Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП

Эксклюзив
Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист
12 января  •  131291 просмотра

Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист

Эксклюзив
Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
11 января  •  141329 просмотра

Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

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Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист
11 января  •  149293 просмотра

Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист

Эксклюзив
Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность
11 января  •  143925 просмотра

Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность

Эксклюзив
В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин
11 января  •  140520 просмотра

В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин

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Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт
11 января  •  135538 просмотра

Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт

Эксклюзив
Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны
11 января  •  125261 просмотра

Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны

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Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина
11 января  •  131268 просмотра

Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина

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Госбезопасность Бельгии предупредила о новых методах шпионажа России и Китая

Кардинальные изменения в международных отношениях побудили Россию изменить тактику. В течение многих лет Россия оперировала разведчиками под дипломатическим прикрытием.

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Госбезопасность Бельгии предупредила о новых методах шпионажа России и Китая

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Исследовательские институты искусственного интеллекта Китая и университеты приобрели партии полупроводников Nvidia (NVDA. O), экспорт которых США запретил в Китай.

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Reuters: правительство Китая покупают чипы Nvidia несмотря на запрет США

В Бельгии арестован 19-летний подозреваемый в террористическом заговоре против израильтян

Прокуратура не предоставила подробностей предполагаемого плана нападения или мотивов мужчины.

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В Бельгии арестован 19-летний подозреваемый в террористическом заговоре против израильтян

В Турции израильского футболиста исключили из команды и начали следствие за поддержку Израиля

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В Турции израильского футболиста исключили из команды и начали следствие за поддержку Израиля

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По меньшей мере 11 человек погибли в Рио-де-Жанейро из-за сильных дождей

Китай должен присутствовать за столом переговоров по "формуле мира" - Ермак

Андрей Ермак отметил важность присутствия Китая в мирных переговорах по урегулированию украинско-российской войны. Результаты встречи в Давосе свидетельствуют о необходимости расширения сотрудничества.

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Китай должен присутствовать за столом переговоров по "формуле мира" - Ермак

ХАМАС показал ролик с тремя израильскими заложниками

ХАМАС обнародовал видео с тремя израильскими заложниками, которые призывают к прекращению боевых действий, на фоне заявлений о том, что об их судьбе будет объявлено в ближайшее время.

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ХАМАС показал ролик с тремя израильскими заложниками