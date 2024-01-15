Госбезопасность Бельгии предупредила о новых методах шпионажа России и Китая

Согласно последнему ежегодному отчету Государственной безопасности Бельгии, офицеры разведки России и Китая все чаще выдают себя за журналистов или работников неправительственных организаций для сбора информации, а вербовка неофициальных агентов растет. Об этом пишет агентство Belga, передает УНН.

Детали

Отмечается, что поскольку в столице Бельгии расположены учреждения ЕС и штаб-квартира НАТО, Бельгия уже давно является очагом шпионажа. Служба государственной безопасности страны сейчас видит, что иностранные спецслужбы становятся более совершенными в своих усилиях по сбору информации.

Кардинальные изменения в международных отношениях побудили Россию изменить тактику. В течение многих лет Россия оперировала разведчиками под дипломатическим прикрытием.

За последние два года мы вынудили 60 из них покинуть страну, что нанесло серьезный удар по их состоятельности. Они уже не имеют дипломатических паспортов, но могут выдавать себя за журналистов, работников общественных организаций или представителей российских культурных объединений говорится в сообщении.

Но это не означает, что российский шпионаж идет на спад. Россия все больше полагается на неформальных офицеров разведки.

Киберактивность и неформальные агенты

Разведывательные операции Китая также претерпели фундаментальные изменения, согласно отчету Государственной безопасности. После ареста офицера китайской разведки в Бельгии в 2018 году страна стала гораздо более осторожной.

Чтобы избежать рисков, Китай сейчас сосредотачивается на киберактивности, используя прикрытие или вербуя неофициальных агентов. Недавно разоблаченная вербовка ультраправого политика Фрэнка Крейелмана является "идеальной иллюстрацией" последнего, говорится в отчете.

В Польше спецслужбы задержали белорусскую шпионку