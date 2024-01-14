Швейцарській глава МЗС говорить про залучення росії та Китаю до мирних перегорів
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Швейцарії Кассіс говорив у Давосі, що росія з часом може бути залучена до переговорів про мир в Україні. Залучення Китаю також може статися, вважає він.
Обговорення Формули миру є фундаментально важливим для початку мирного процесу, однак рано чи пізно росію доведеться залучати до переговорів про мир. Про це у Давосі заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс, пише УНН.
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На зустрічі з журналістами в Давосі Кассіс сказав, що український мирний план є фундаментом для переговорів. Проте росію доведеться "так чи інакше залучати".
Без участі Росії миру не буде
Міністр каже, що мирний план має розвиватись, навіть якщо діалог з росією зараз неможливий. На його думку, потрібно бути готовими до переговорів, коли ситуація дозволить їх розпочати.
Окрім того, він пропонує залучати до розмови Китай.
Китай відіграє важливу роль. Ми повинні знайти шляхи співпраці з Китаєм у цьому питанні
Кассіс зазначив, що країни, які ведуть діалог із росією, такі як Бразилія, Індія і ПАР, беруть участь в дискусіях в Давосі і можуть зіграти важливу роль.
Нагадаємо
14 січня у швейцарському Давосі відбувається четверта зустріч радників із національної безпеки щодо української Формули миру. Усього серед учасників 81 країна. Швейцарія заявила, що бере участь у Формулі миру за напрямами продовольчої безпеки, ядерної безпеки та процесу припинення війни.
Зустріч радників з нацбезпеки в Давосі: на порядку денному Глобальний саміт миру - Єрмак 14.01.24, 12:55 • 36304 перегляди