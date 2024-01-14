Швейцарской глава МИД говорит о привлечении россии и Китая к мирным переговорам
Киев • УНН
Министр иностранных дел Швейцарии Кассис говорил в Давосе, что россия со временем может быть привлечена к переговорам о мире в Украине. Привлечение Китая также может произойти, считает он.
Обсуждение Формулы мира является фундаментально важным для начала мирного процесса, однако рано или поздно россию придется привлекать к переговорам о мире. Об этом в Давосе заявил министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис, пишет УНН.
Детали
На встрече с журналистами в Давосе Кассис сказал, что украинский мирный план является фундаментом для переговоров. Однако россию придется "так или иначе привлекать".
Без участия россии мира не будет
Министр говорит, что мирный план должен развиваться, даже если диалог с россией сейчас невозможен. По его мнению, нужно быть готовыми к переговорам, когда ситуация позволит их начать.
Кроме того, он предлагает привлекать к разговору Китай.
Китай играет важную роль. Мы должны найти пути сотрудничества с Китаем в этом вопросе
Кассис отметил, что страны, которые ведут диалог с россией, такие как Бразилия, Индия и ЮАР, участвуют в дискуссиях в Давосе и могут сыграть важную роль.
Напомним,
14 января в швейцарском Давосе проходит четвертая встреча советников по национальной безопасности по украинской Формуле мира. Всего среди участников 81 страна. Швейцария заявила, что участвует в Формуле мира по направлениям продовольственной безопасности, ядерной безопасности и процесса прекращения войны.
Встреча советников по нацбезопасности в Давосе: на повестке дня Глобальный саммит мира - Ермак14 январь 2024, 10:55 • 30865 просмотров
Швейцарской глава МИД говорит о привлечении россии и Китая к мирным переговорам
Министр иностранных дел Швейцарии Кассис говорил в Давосе, что россия со временем может быть привлечена к переговорам о мире в Украине. Привлечение Китая также может произойти, считает он.
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