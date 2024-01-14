Швейцарской глава МИД говорит о привлечении россии и Китая к мирным переговорам

Обсуждение Формулы мира является фундаментально важным для начала мирного процесса, однако рано или поздно россию придется привлекать к переговорам о мире. Об этом в Давосе заявил министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис, пишет УНН.

Детали

На встрече с журналистами в Давосе Кассис сказал, что украинский мирный план является фундаментом для переговоров. Однако россию придется "так или иначе привлекать".

Без участия россии мира не будет - заявил он.

Министр говорит, что мирный план должен развиваться, даже если диалог с россией сейчас невозможен. По его мнению, нужно быть готовыми к переговорам, когда ситуация позволит их начать.

Кроме того, он предлагает привлекать к разговору Китай.

Китай играет важную роль. Мы должны найти пути сотрудничества с Китаем в этом вопросе - сказал Кассис.

Кассис отметил, что страны, которые ведут диалог с россией, такие как Бразилия, Индия и ЮАР, участвуют в дискуссиях в Давосе и могут сыграть важную роль.

Напомним,

14 января в швейцарском Давосе проходит четвертая встреча советников по национальной безопасности по украинской Формуле мира. Всего среди участников 81 страна. Швейцария заявила, что участвует в Формуле мира по направлениям продовольственной безопасности, ядерной безопасности и процесса прекращения войны.

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