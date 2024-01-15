Тайвань после выборов: отсутствие большинства в парламенте и давление Китая предсказывают сложности новому президенту

Избранный президент Тайваня Лай Цинде не только празднует политический успех, но и одновременно сталкивается со значительным вызовом: в парламенте ситуация изменилась в пользу оппозиции, а МИД КНР в очередной раз обнародовал заявление, что островной вопрос "Тайваня является внутренним делом Китая".

Об этом пишет УНН со ссылкой на Euronews и Reuters.

Детали

Президентом Тайваня стал в третий раз подряд представитель Демократической прогрессивной партии (ДПП).

Но несколько факторов указывают, что после победы, путь Лай Цинде не будет легким, поскольку он столкнется с давлением со стороны Китая - это может быть экономическое, а также военное давление; кроме того, несмотря на комфортное преимущество на президентских выборах, партия ДПП потеряла контроль над парламентом, на который Лай должен будет полагаться при принятии законов и расходовании средств.

Позиция Пекина

Коммунистическая партия Китая продолжает полагаться на "воссоединение" острова с материком - и даже не исключает военных средств.

Во время избирательной кампании Китай предостерегал тайваньцев принять "правильное решение", называя Лай Цинде "серьезной опасностью", которая может встать на "несчастливый путь" к независимости.

После победы Лая, Китай отреагировал заверив, что результат не отражает мнение большинства тайваньского общества, раскритиковал Соединенные Штаты за поздравление победителя выборов. Кроме того, Министерство иностранных дел Китая заявило, что "вопрос Тайваня является внутренним делом Китая" и "основной факт, что... Тайвань является частью Китая, не изменится". Вместе с тем, в государственных СМИ Китая не было много информации о результатах выборов на Тайване.

Швейцарской глава МИД говорит о привлечении россии и Китая к мирным переговорам

Новый парламент на Тайване

Победа Лая Цинде означает, что Демократическая прогрессивная партия оставляет своего представителя на посту президента на третий четырехлетний срок, после восьми лет правления президента Цай Ин Вэнь. Но в парламенте, за который также проводилось голосование, ситуация изменилась в пользу оппозиции: ДПП потеряла десять мест и теперь имеет лишь 51 голос. Гоминьдан получил 14 мест, увеличив его до 52. Меньшая TPP получила восемь мест.

Оппозиционный Гоминьдан традиционно выступает за улучшение отношений с Коммунистической партией в Пекине. Прежде всего это связано с историческими причинами, поскольку Чан Кай Чек бежал с материка на Тайвань в 1949 году после поражения в гражданской войне с примерно 1,5 миллионами верных последователей и встретился с бывшими иммигрантами и коренными народами. Однако за последние 70 лет эти группы и молодые люди уже давно развили собственную идентичность.

Линь Фей-фан, бывший заместитель генерального секретаря ДПП, который сейчас является старшим членом аналитического центра партии, сказал Reuters, что он "довольно обеспокоен", поскольку оппозиционные законодатели, которые вместе образуют законодательное большинство, могут активизировать обмен мнениями с Китаем, объявить целью возобновление спорного соглашения о торговле услугами, которое Тайвань отложил десять лет назад из-за массовых протестов.

Местные органы власти и парламент могут создать линию давления на центральную власть - считает эксперт.

И крупнейшая оппозиционная партия Тайваня Гоминьдан (Гоминьдан) и небольшая Тайваньская народная партия (TPP) проводили кампанию за восстановление пакта о торговых услугах.

Проигравший кандидат от Гоминьдана Хоу Ю-их не ответил прямо на вопрос об объединении двух партий в воскресенье, сказав лишь, что "оппозиционные партии несут ответственность быть оппозиционными партиями".

В свою очередь Китай отклонил призывы Лая к переговорам, а новый президент Тайваня и его партия отвергают претензии Пекина на суверенитет и говорят, что только народ Тайваня может решить свое будущее.

Китай должен присутствовать за столом переговоров по "формуле мира" - Ермак

Военное давление Китая

Во время избирательной кампании Китай предупреждал тайваньцев принять "правильное решение", но несмотря на победу ДПП, по мнению Александра Хуанга, военного эксперта из Университета, китайская военная реакция вряд ли будет немедленной, но "Пекин усилит давление на Тайвань другими способами".

Тайвань уже почти ежедневно наблюдает присутствие китайских самолетов и военных кораблей в проливе, что вызывает опасения относительно инцидента, тем более, что между Пекином и Тайбэем нет связи высокого уровня.

Тактика запугивания, например отправка китайских воздушных шаров, будет продолжать "увеличивать давление", прогнозирует политолог Вэнь-ти Сун.

Также по словам Вэнь-ти Суна, Китай может усилить свое экономическое давление, как это было в 2022 году после визита Пелоси, когда тогда был запрещен импорт некоторых фруктов и рыбы из Тайваня.

Китай призывает к большой мирной конференции по войне в Газе

Лай Цинде и его отношения с КНР

Во время избирательной кампании Пекин открыто предупредил тайваньцев, что у них есть выбор между войной и миром. Китайское руководство считает Тайвань провинцией-отступником и оставляет за собой право вернуть остров в состав Китая силой.

Пекин ссылается на прошлое Лая как самопровозглашенного борца за независимость Тайваня, что сделало его ведущим политиком ДПП. Лай происходит из скромного происхождения. Он родился в 1959 году в деревне неподалеку от столицы в семье шахтеров. Его отец умер от отравления угарным газом в шахте в начале 1960 года. С тех пор Лая и его пятерых братьев и сестер воспитывала одна мать. Тем не менее, он поступил в университет, где изучал медицину и даже получил степень магистра в известном американском элитном университете Гарвард.

Некоторое время работал специалистом по спинному мозгу, прежде чем начать политическую карьеру. Он был избран в Законодательный совет от Демократической прогрессивной партии в 1998 году. В 2017 году президент Цай Инвэнь назначил Лая Цинде премьер-министром, и он, в свою очередь, баллотировался против нее от партии в 2019 году. Он проиграл Цай, которая снова стала президентом в 2020 году с абсолютным большинством голосов. Но Цай предоставила своему сопернику Лаю должность вице-президента.

Лай Цинде продемонстрировал определенную политическую гибкость, - он склонился к прагматичному курсу Цай в отношении Китая. Ради сохранения мира с Китаем и поддержки США Цай Инвэнь отложила идею законного провозглашения независимости Тайваня. Вместо этого она пропагандировала компромиссную формулу, согласно которой Тайваню не нужно объявлять себя независимым, поскольку остров уже де-факто является независимым.

Сейчас Лай Цинде выступает за близость к США, вооружение для сдерживания китайского нападения и предлагает диалог с Китаем. Он поддерживает статус-кво Тайваня как квазигосударственного образования, официально не признанного дипломатически большинством государств, пишет Handelsblatt.

Напомним,

УНН сообщал, что вице-президент Тайваня Лай Цинде победил на выборах.

Госбезопасность Бельгии предупредила о новых методах шпионажа России и Китая