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Китай должен присутствовать за столом переговоров по "формуле мира" - Ермак

Киев  •  УНН

15 январь 2024, 00:35  •  4400 просмотра

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Андрей Ермак отметил важность присутствия Китая в мирных переговорах по урегулированию украинско-российской войны. Результаты встречи в Давосе свидетельствуют о необходимости расширения сотрудничества.

Важно, чтобы за столом переговоров по "формуле мира", призванной положить конец войне между Украиной и Россией, присутствовал Китай. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак после встречи в Давосе, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, встретится ли президент Украины Владимир Зеленский с премьером Китая Ли Цянем в рамках Всемирного экономического форума, Ермак сказал: "Посмотрим".

По словам Ермака, в ходе воскресной встречи советников по национальной безопасности, в которой участвовали представители более чем 80 представителей стран и международных организаций, никто не спрашивал его о каких-либо территориальных уступках.

В понедельник Зеленский прибывает в Берн, чтобы встретиться с президентом Швейцарской Конфедерации Виолой Амхерд.

Федеральный советник Швейцарии Иньяцио Кассис, который присутствовал на воскресных обсуждениях, подчеркнул, выступая на пресс-конференции, что "необходимо сделать все, чтобы прекратить эту войну".

Китай играет важную роль. Мы должны найти пути сотрудничества с Китаем в этом вопросе

сказал Кассис.

Он также отметил потенциально важную роль таких стран, как Бразилия, Индия и ЮАР.

Китай готов поддержать Украину и россию в достижении мира22 сентябрь 2023, 00:53 • 174636 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Китай має бути присутнім за столом переговорів щодо "формули миру" – Єрмак
China should be present at the table of negotiations on the "peace formula" - Yermak
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Китай должен присутствовать за столом переговоров по "формуле мира" - Ермак

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