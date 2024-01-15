Китай должен присутствовать за столом переговоров по "формуле мира" - Ермак
Киев • УНН
Андрей Ермак отметил важность присутствия Китая в мирных переговорах по урегулированию украинско-российской войны. Результаты встречи в Давосе свидетельствуют о необходимости расширения сотрудничества.
Важно, чтобы за столом переговоров по "формуле мира", призванной положить конец войне между Украиной и Россией, присутствовал Китай. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак после встречи в Давосе, передает УНН.
Детали
Отвечая на вопрос, встретится ли президент Украины Владимир Зеленский с премьером Китая Ли Цянем в рамках Всемирного экономического форума, Ермак сказал: "Посмотрим".
По словам Ермака, в ходе воскресной встречи советников по национальной безопасности, в которой участвовали представители более чем 80 представителей стран и международных организаций, никто не спрашивал его о каких-либо территориальных уступках.
В понедельник Зеленский прибывает в Берн, чтобы встретиться с президентом Швейцарской Конфедерации Виолой Амхерд.
Федеральный советник Швейцарии Иньяцио Кассис, который присутствовал на воскресных обсуждениях, подчеркнул, выступая на пресс-конференции, что "необходимо сделать все, чтобы прекратить эту войну".
Китай играет важную роль. Мы должны найти пути сотрудничества с Китаем в этом вопросе
Он также отметил потенциально важную роль таких стран, как Бразилия, Индия и ЮАР.
Китай готов поддержать Украину и россию в достижении мира22 сентябрь 2023, 00:53 • 174636 просмотров
Китай должен присутствовать за столом переговоров по "формуле мира" - Ермак
Андрей Ермак отметил важность присутствия Китая в мирных переговорах по урегулированию украинско-российской войны. Результаты встречи в Давосе свидетельствуют о необходимости расширения сотрудничества.
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