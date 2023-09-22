Китай готов поддержать Украину и россию в достижении мира

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"Китай поддерживает все усилия, способствующие для мирного решения "украинского кризиса" и готов играть конструктивную роль для скорейшего достижения мира. Немедленное прекращение боевых действий и возобновление мирных переговоров является единственным путем решения", - заявил Чжэн.

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Чиновник отметил, что безопасность всех государств взаимосвязана. Китай решительно настаивает, на решение всех вопросов посредством диалога и консультации, принимая во внимание "законные беспокойства по безопасности" всех стран.

Более того, Китай подтвердил заявление о недопустимости ядерной войны и использования ядерного оружия. Вице-президент подчеркнул, что Китай принадлежит к списку постоянных членов Совбеза ООН, которая объявила об обязательстве не использовать первой ядерное оружие.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Соединенные Штаты обеспокоены ситуацией с Китаем и хотят преобладать в Азии, они должны убедиться, что президент рф владимир путин не выиграет войну против Украины. Иначе, это будет знак для Пекина, что он может использовать силу для вторжения в другие страны.

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