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Китай готов поддержать Украину и россию в достижении мира

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. Китай заявил о готовности поддержать все усилия и инициативы, которые будут направлены на достижение мира в Украине. Вице-президент Китая Хань Чжэн подчеркнул, что достижение мира должно базироваться на дипломатических мероприятиях и переговорах. Об этом он заявил на заседании Генассамблеи ООН, пишет УНН.

Цитата 

"Китай поддерживает все усилия, способствующие для мирного решения "украинского кризиса" и готов играть конструктивную роль для скорейшего достижения мира. Немедленное прекращение боевых действий и возобновление мирных переговоров является единственным путем решения", - заявил Чжэн.

Детали 

Чиновник отметил, что безопасность всех государств взаимосвязана. Китай решительно настаивает, на решение всех вопросов посредством диалога и консультации, принимая во внимание "законные беспокойства по безопасности" всех стран.

Более того, Китай подтвердил заявление о недопустимости ядерной войны и использования ядерного оружия. Вице-президент подчеркнул, что Китай принадлежит к списку постоянных членов Совбеза ООН, которая объявила об обязательстве не использовать первой ядерное оружие.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Соединенные Штаты обеспокоены ситуацией с Китаем и хотят преобладать в Азии, они должны убедиться, что президент рф владимир путин не выиграет войну против Украины. Иначе, это будет знак для Пекина, что он может использовать силу для вторжения в другие страны.

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