ЄС попросить Китай в ООН підштовхнути росію до "справедливого миру" в Україні - ЗМІ

Деталі

Повідомляється, що на засіданні Ради Безпеки, яке відбулося в середу під час щорічної Генеральної Асамблеї ООН високого рівня в Нью-Йорку, Мішель закличе до «справедливого миру, який поважає Статут ООН і його основні принципи — територіальну цілісність суверенної держави».

Потім Мішель звернеться безпосередньо до китайської делегації і скаже: «Як відповідальні країни, давайте об'єднаємо зусилля, щоб переконати Росію покласти край цій злочинній війні, від якої страждає так багато людей», - йдеться у проєкті.

Зазначається, що віце-президент Китаю Хань Чжен перебуває в Нью-Йорку на щорічних зборах світових лідерів ГА ООН і наразі, як очікується, візьме участь у засіданні ради з 15 членів від Китаю, повідомили дипломати.

Доповнення

У ЄС закликали Китай тиснути на Росію, щоб вона "негайно" і "без будь-яких умов" вивела війська з України.

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