ЄС попросить Китай в ООН підштовхнути росію до "справедливого миру" в Україні - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Президент Європейської ради Шарль Мішель попросить Китай безпосередньо в Раді Безпеки ООН зробити більше, щоб підштовхнути росію до «справедливого миру» в Україні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на проєкт його промови, пише УНН.
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Повідомляється, що на засіданні Ради Безпеки, яке відбулося в середу під час щорічної Генеральної Асамблеї ООН високого рівня в Нью-Йорку, Мішель закличе до «справедливого миру, який поважає Статут ООН і його основні принципи — територіальну цілісність суверенної держави».
Потім Мішель звернеться безпосередньо до китайської делегації і скаже: «Як відповідальні країни, давайте об'єднаємо зусилля, щоб переконати Росію покласти край цій злочинній війні, від якої страждає так багато людей», - йдеться у проєкті.
Зазначається, що віце-президент Китаю Хань Чжен перебуває в Нью-Йорку на щорічних зборах світових лідерів ГА ООН і наразі, як очікується, візьме участь у засіданні ради з 15 членів від Китаю, повідомили дипломати.
Доповнення
У ЄС закликали Китай тиснути на Росію, щоб вона "негайно" і "без будь-яких умов" вивела війська з України.
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