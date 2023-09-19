Зеленский завтра представит детали по формуле мира на Совбезе ООН

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«В прошлом году я представил Украинскую формулу мира. Она стала основой для обновления существующей архитектуры безопасности. Теперь мы можем восстановить действие Устава ООН и гарантировать полную силу мирового порядка, основанного на правилах. Завтра я представлю детали на специальном заседании Совета Безопасности ООН», - сказал Зеленский.

Дополнение

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что украинская Формула мира, на самом деле представляет собой воплощенный в жизнь Устав ООН, который когда-то одобрили 140 стран.

Зеленский заявлял, что единственный документ на основе которого могут происходить мирные переговоры – украинская Формула мира.