Зеленський: єдиний документ для обговорення на мирних переговорах – це Формула миру

Цитата

«Я не знаю про, які домовленості десь говорять, про якийсь обмін чогось нашого на наші території. У нас є один документ – формула миру. У нас є одне бажання – мир. Ми сформулювали, як ми його бачимо. Ми готові до відкритої дискусії з колегами, чим більше, тим краще для світу. Щоб світ був на одній стороні. На стороні справедливого миру з повним відновленням територіальної цілісності України», - розповів Зеленський.

Він зазначив, що Україна не може просто пробачати злочини рф проти MH17, Бучі, Маріуполя через те, що прийшов час і хтось заспокоївся.

"В росії напевне думають: вони там забудуть і якось ми домовимося. Питання справедливості, відновлення справедливості, ми так просто не домовимося. Хтось повинен нести відповідальність й ми знаємо прізвища цих людей", - зазначив Зеленський.

Доповнення

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що українська Формула миру, насправді являє собою втілений у життя Статут ООН, який колись схвалили 140 країн.

Позиція Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга така ж, як України - жодної торгівлі українськими територіями бути не може. Так міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував заяву керівника апарату Генсека НАТО Стіана Єнссена щодо вступу України в НАТО в обмін на відмову від частини територій.