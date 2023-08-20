Зеленський: єдиний документ для обговорення на мирних переговорах – це Формула миру
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Єдиний документ на основі якого можуть відбуватися мирні переговори – українська Формула миру. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте, передає кореспондент УНН.
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«Я не знаю про, які домовленості десь говорять, про якийсь обмін чогось нашого на наші території. У нас є один документ – формула миру. У нас є одне бажання – мир. Ми сформулювали, як ми його бачимо. Ми готові до відкритої дискусії з колегами, чим більше, тим краще для світу. Щоб світ був на одній стороні. На стороні справедливого миру з повним відновленням територіальної цілісності України», - розповів Зеленський.
Він зазначив, що Україна не може просто пробачати злочини рф проти MH17, Бучі, Маріуполя через те, що прийшов час і хтось заспокоївся.
"В росії напевне думають: вони там забудуть і якось ми домовимося. Питання справедливості, відновлення справедливості, ми так просто не домовимося. Хтось повинен нести відповідальність й ми знаємо прізвища цих людей", - зазначив Зеленський.
Доповнення
Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що українська Формула миру, насправді являє собою втілений у життя Статут ООН, який колись схвалили 140 країн.
Позиція Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга така ж, як України - жодної торгівлі українськими територіями бути не може. Так міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував заяву керівника апарату Генсека НАТО Стіана Єнссена щодо вступу України в НАТО в обмін на відмову від частини територій.