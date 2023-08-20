Зеленский: единственный документ для обсуждения на мирных переговорах - это Формула мира

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«Я не знаю о, каких договоренностях где-то говорят, о каком-то обмене чего-то нашего на наши территории. У нас есть один документ – формула мира. У нас есть одно желание – мир. Мы сформулировали, как мы его видим. Мы готовы к открытой дискуссии с коллегами, чем больше, тем лучше для мира. Чтобы мир был на одной стороне. На стороне справедливого мира с полным восстановлением территориальной целостности Украины», - рассказал Зеленский.

Он отметил, что Украина не может просто прощать преступления рф против MH17, Бучи, Мариуполя из-за того, что пришло время и кто-то успокоился.

"В России наверняка думают: они там забудут и как-то мы договоримся. Вопрос справедливости, восстановления справедливости, мы так просто не договоримся. Кто-то должен нести ответственность и мы знаем фамилии этих людей", - отметил Зеленский.

Дополнение

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что украинская Формула мира, на самом деле представляет собой воплощенный в жизнь Устав ООН, который когда-то одобрили 140 стран.

Позиция Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга такая же, как Украины - никакой торговли украинскими территориями быть не может. Так министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление руководителя аппарата Генсека НАТО Стиана Йенссена о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части территорий.