"Ніякої торгівлі бути не може" - Кулеба про заяви щодо членства в НАТО в обмін на території

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"Генеральний секретар НАТО і керівник його апарату - це дві різні люди. І Президент неодноразово спілкувався з Генеральним секретарем Столтенбергом, і я підтримую з ним дуже тісні стосунки та запевняю вас, що позиція Генсека є абсолютно чіткою і саме такою, як в України, що ніякої торгівлі українськими територіями бути не може", - сказав Кулеба.

Зі слів голови МЗС, "ми всі зараз маємо бути зосереджені, і ми всі працюємо над цим, щоб Україна якнайшвидше рухалася до членства в НАТО, а не обговорювати опції".

Нагадаємо

У МЗС України заявили, що розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними.

Також віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина відреагувала на заяву з боку посадовця НАТО, заявивши, що будь-які поступки стануть винагородою рф, яка розв’язала війну.

Представник НАТО після своєї заяви назвав помилкою слова про територіальні поступки України.