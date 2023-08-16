Представник НАТО назвав помилкою свої слова про територіальні поступки України

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“Моя заява про це була частиною більшої дискусії щодо можливих майбутніх сценаріїв в Україні, і я не повинен був так говорити. Це була помилка”, — сказав Єнссен у середу вранці.

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Вчора начальник штабу генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен відповідаючи на запитання видання, чи вважає НАТО, що Україна повинна поступитися територіями для досягнення миру з росією і майбутнього членства в НАТО, зазначив, що дискусія про можливий післявоєнний статус вже ведеться, і що питання про відмову від територій на користь росії підіймали й інші.

"Я вважаю, що одним з рішень може бути відмова України від території (окупованої рф – ред.) і отримання членства в НАТО в обмін на це. Я не кажу, що це має бути саме так. Але це може бути можливим рішенням", - відповів Єнсен.

У МЗС України заявили, що розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними.

Також віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина відреагувала на заяву з боку посадовця НАТО, заявивши, що будь-які поступки стануть винагородою рф, яка розв’язала війну.