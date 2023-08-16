Віцепрем'єрка Стефанішина: поступки щодо членства України в НАТО стануть винагородою росії

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«Будь-які поступки щодо членства України в НАТО стануть винагородою росії, яка розпочала повномасштабну війну у Європі. Це буде лише мотивація до продовження терору та шантажу», - заявила Ольга Стефанішина, коментуючи заяву голови секретаріату генсека НАТО Столтенберга Стіана Єнсена.

Віцепрем'єрка наголосила, що партнери України знають про позицію нашої держави - неприпустимість торгівлі євроатлантичними прагненнями українців.

«Про неприпустимість та небезпеку торгівлі євроатлантичними прагненнями українців у переговорах з росією ми завжди відверто та чітко говорили із союзниками, зокрема у процесі підготовки рішень саміту НАТО у Вільнюсі. І запевняю, абсолютна більшість наших партнерів усвідомлюють небезпеку подальшого підживлення імперських амбіцій росії. Думки, висловлені у ЗМІ головою секретаріату генсека НАТО, жодним чином не відображають офіційну позицію Альянсу. Використання питання членства в НАТО у тиску також і на Україну - це той дискурс, який відповідає інтересам кремля. Однак, цей сценарій є лише теоретизуванням», - роз’яснила Стефанішина.

Контекст

Начальник штабу генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен припустив, що Україна може отримати членство в НАТО в обмін на відмову від частини території, яку окупувала росія, і що це могло б стати частиною завершення війни в Україні.

Відповідаючи на запитання медіа, чи вважає НАТО, що Україна повинна поступитися територіями для досягнення миру з росією і майбутнього членства в НАТО, Стіан Єнссен зазначив, що дискусія про можливий післявоєнний статус вже ведеться, і що питання про відмову від територій на користь росії порушували й інші.

"Я вважаю, що одним з рішень може бути відмова України від території (окупованої рф - ред.) і отримання членства в НАТО в обмін на це. Я не кажу, що це має бути саме так. Але це може бути можливим рішенням", - відповів Єнсен.

Сам Генсек НАТО Столтенберг не бажає обговорювати можливі рішення для України після російського вторгнення. Генеральний секретар заявляв, що саме Україна має визначати час і умови будь-яких переговорів з росією щодо припинення окупації. Єнсен каже, що НАТО повинні мати певні міркування щодо того, якою буде ситуація з безпекою в Україні після закінчення війни.