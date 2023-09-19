Зеленський завтра представить деталі щодо формули миру на Радбезі ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський завтра представить деталі української формули миру на спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН. Про це він заявив під час виступу на Генасамблеї ООН, передає кореспондент УНН.
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«Минулого року я представив Українську формулу миру. Вона стала основою для оновлення наявної архітектури безпеки. Тепер ми можемо відновити дію Статуту ООН і гарантувати повну силу світового порядку, що ґрунтується на правилах. Завтра я представлю деталі на спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН», - сказав Зеленський.
Доповнення
Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що українська Формула миру, насправді являє собою втілений у життя Статут ООН, який колись схвалили 140 країн.
Зеленський заявляв, що єдиний документ на основі якого можуть відбуватися мирні переговори – українська Формула миру.