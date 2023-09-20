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ЕС попросит Китай в ООН подтолкнуть россию к "справедливому миру" в Украине – СМИ

Киев • УНН

 • 174891 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Президент Европейского совета Шарль Мишель попросит Китай непосредственно в Совете Безопасности ООН сделать больше, чтобы подтолкнуть россию к «справедливому миру» в Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проекту его речи, пишет УНН

Детали

Сообщается, что на заседании Совета Безопасности, состоявшемся в среду во время ежегодной Генеральной Ассамблеи ООН высокого уровня в Нью-Йорке, Мишель призовет к «справедливому миру, который уважает Устав ООН и его основные принципы — территориальную целостность суверенного государства».

Затем Мишель обратится непосредственно к китайской делегации и скажет: «Как ответственные страны, давайте объединим усилия, чтобы убедить россию положить конец этой преступной войне, от которой страдает так много людей», - говорится в проекте.

Отмечается, что вице-президент Китая Хань Чжэн находится в Нью-Йорке на ежегодном собрании мировых лидеров ГА ООН и в настоящее время, как ожидается, примет участие в заседании совета из 15 членов от Китая, сообщили дипломаты.

Дополнение

В ЕС призвали Китай давить на россию, чтобы она "немедленно" и "без каких-либо условий" вывела войска из Украины.

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