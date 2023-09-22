Китай готовий підтримати Україну та росію у досягненні миру

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"Китай підтримує всі зусилля, які сприяють для мирного вирішення "української кризи" і готовий відігравати конструктивну роль для якнайшвидшого досягнення миру. Негайне припинення бойових дій і відновлення мирних переговорів є єдиним шляхом вирішення", - заявив Чжен.

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Урядовець зауважив, що безпека всіх держав взаємопов'язана. Китай рішуче наполягає, на вирішення всіх питання за допомогою діалогу й консультації, беручи до уваги "законні безпекові занепокоєння" всіх країн.

Ба більше, Китай підтвердив заяву про неприпустимість ядерної війни та використання ядерної зброї. Віцепрезидент наголосив, що Китай належить до списку постійних членів Радбезу ООН, яка оголосила про зобов’язання не використовувати першою ядерну зброю.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що якщо Сполучені Штати стурбовані щодо ситуації з Китаєм та хочуть переважати в Азії, вони повинні переконатися, що президент рф володимир путін не виграє війну проти України. Інакше, це буде знак для Пекіну, що він може використати силу для вторгнення в інші країни.

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