Столтенберг: якщо США стурбовані щодо Китаю, то мають переконатися, що путін не виграє в Україні

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Столтенберг розповів, що Генеральна Асамблея ООН є "ідеальною платформою" для взаємодії та зустрічей. Він підкреслив, що його головна мета в Нью-Йорку протягом цього тижня - це мобілізація підтримки України.

"Хороша новина полягає в тому, що я відчуваю, що в НАТО, а також у країнах-партнерах, є усвідомлення, що ми підтримуємо Україну тому, що в наших інтересах безпеки забезпечити перемогу України як суверенної незалежної держави", - зазначив Генсек.

Він наголосив, що якщо росія переможе у своїй загарбницькій війні, то це не лише буде трагедією для України, а становитиме небезпеку для решти світу. За його словами, це буде "посланням" путіну та лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, що коли вони "використовують військову силу, порушують міжнародне право, вторгаються в іншу країну, то отримують те, що хочуть".

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"Отже, якщо Сполучені Штати стурбовані Китаєм і хочуть переважати в Азії, то повинні переконатися, що путін не переможе в Україні. Бо якщо Україна переможе, то на нашому боці буде друга за чисельністю армія в Європі, українська армія, загартована в боях .

Ми маємо ослаблену російську армію, і зараз Європа дійсно збільшує витрати на оборону. Це полегшить вам зосередження також на Китаї, і ви не тільки або менше турбуватиметеся про ситуацію в Європі. Тож, в інтересах безпеки Сполучених Штатів забезпечити перемогу України та полегшити справу з Китаєм", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у четвер, що провів зустріч з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, де сторони обговорили підготовку до саміту Альянсу у Вашингтоні у 2024 році.