Столтенберг: если США обеспокоены насчет Китая, то должны убедиться, что путин не выиграет в Украине

Детали

Столтенберг рассказал, что Генеральная Ассамблея ООН является "идеальной платформой" для взаимодействия и встреч. Он подчеркнул, что его главная цель в Нью-Йорке в течение этой недели - это мобилизация поддержки Украины.

"Хорошая новость заключается в том, что я чувствую, что в НАТО, а также в странах-партнерах, есть осознание, что мы поддерживаем Украину потому, что в наших интересах безопасности обеспечить победу Украины как суверенного независимого государства", - отметил Генсек.

Он отметил, что если россия победит в своей захватнической войне, то это не только будет трагедией для Украины, а будет представлять опасность для остального мира. По его словам, это будет "посланием" путину и лидеру Китая Си Цзиньпину, что когда они "используют военную силу, нарушают международное право, вторгаются в другую страну, то получают то, что хотят".

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"Итак, если Соединённые Штаты обеспокоены Китаем и хотят преобладать в Азии, то должны убедиться, что путин не победит в Украине. Потому что если Украина победит, то на нашей стороне будет вторая по численности армия в Европе, украинская армия, закаленная в боях.

Мы имеем ослабленную российскую армию, и сейчас Европа действительно увеличивает расходы на оборону. Это облегчит вам сосредоточение также на Китае, и вы не только или меньше будете беспокоиться о ситуации в Европе. Поэтому, в интересах безопасности Соединенных Штатов обеспечить победу Украины и облегчить дело с Китаем", - заявил Столтенберг.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в четверг, что провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, где стороны обсудили подготовку к саммиту Альянса в Вашингтоне в 2024 году.